Календарь событий: День соборности, первая атомная субмарина, приговор изобретателю «Червя», самое смертоносное землетрясение, Калифорнийская золотая лихорадка, история пивной банки и механический телевизор

21 января

Неделя начинается с одного из самых необычных праздников – Международного дня объятий. Впервые он появился в США в 1986 году под названием Национальный день объятий, а затем стремительно распространился по всему миру. Так и осталось неизвестно, кто его инициатор и почему выбрана именно эта дата. В день объятий просто щедро наградите своим теплом всех, кого посчитаете нужным.

Есть 21 января и памятные даты. Так, в 1954 году с верфи Гротона американского штата Коннектикут в присутствии президента США Эйзенхауэра сошла первая в мире атомная подводная лодка. Ее, видимо, под влиянием популярности романа Жюля Верна «20 тысяч лье под водой», назвали «Наутилус». Через восемь месяцев субмарина была принята на вооружение ВМС США. Ее длина – 97 метров, ширина - 8,2 метра, водоизмещение - 4092 тонны, скорость - до 20 узлов. «Наутилус» первым прошел Северный полюс под льдами Арктики 3 августа 1958 года. На сегодня пять стран – Китай, США, Россия, Великобритания и Франция – имеют в своем арсенале более ста атомных подводных лодок. Первенец «Наутилус» сейчас стоит в Гротоне у мемориального причала. Кстати, идея боевого применения подводного судна впервые была высказана Леонардо да Винчи. А действующий первый образец подводной лодки был создан в 1620 году для короля Англии Джеймса голландским инженером Корнелиусом ван Дреббелем: весельная подводная лодка была построена в Лондоне и успешно испытана в Темзе.

В этот день в 1976 году британо-французскийсверхзвуковойпассажирский самолет «Конкорд» отправился в свой первый коммерческий рейс - из Лондона в Бахрейн. 10 апреля2003 года British Airways и Air France объявили о решении прекратить коммерческую эксплуатацию парка «Конкордов». Последний раз «Конкорд» поднялся в воздух 26 ноября 2003 года: G-BOAF (последний построенный самолет) вылетел из Хитроу, пролетел над Бискайским заливом, совершил проход над Бристолем и приземлился в аэропорту Филтон.

21 января 2003 года в Мексике в штате Колима произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла. 29 человек погибли, 300 получили ранения, около 10 тысяч остались без крова. Землетрясение разрушило 2005 и повредило 6615 строений.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День алкогольной независимости, День тихих шагов и незаметных взглядов, День сноубординга и День аспиранта.

Именины у Георгия, Ивана, Василия, Григория, Евгения, Виктора, Антония, Василисы, Владимира, Дмитрия и Михаила.

22 января

Во вторник - День соборности Украины. Он был учрежден указом президента в 1999 году в честь дня провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство. История такова: в январе 1918 года была создана Украинская Народная Республика (УНР), а на территориях, входивших тогда в состав Австро-Венгерской империи, была образована Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР). В декабре 1918 года лидеры двух государств в Фастове подписали предобъединительный договор. 22 января 1919 года договор, вошедший в историю как «Акт Злуки» - акт объединения украинских земель - был обнародован в Киеве на Софийской площади. Этот государственный праздник символизирует единство украинских земель. «Акт Злуки» стал реальным воплощением вековой мечты украинцев о своем суверенном государстве.

21 января – День рождения попкорна, «воздушной кукурузы». Кто и когда впервые заметил удивительное свойство попкорна взрываться от высокой температуры, неизвестно. Но совершенно точно, что попкорн изготавливался тысячелетиями древними индейцами Америки, которые обнаружили разновидность маиса, способного вздуваться при нагревании. Это свойство объясняется особым строением зерна, в котором находится капелька крахмала, содержащая воду. При нагревании вода вскипает, пар взрывает оболочку и зерно раскрывается, увеличиваясь в объеме. 22 января 1885 года Чарльз Криторз начал в Чикаго производство первой компактной и мобильной машины для приготовления попкорна. В Северной Америке и Европе попкорн является традиционной едой в кинотеатрах, он продается там, начиная с 1912 года.

22 января 1990 года закончилось судебное слушание и вынесен приговор по делу Роберта Таппана Морриса – создателя программы «Червь», способной воссоздаваться самостоятельно по серверам электронной почты. 3 ноября 1988 года запущенный Моррисом «Червь» буквально заблокировал более чем на сутки тысячи компьютеров в США, потом «прошелся» по всей планете. Системные администраторы были в панике, они и назвали этот день «черным четвергом». Спасение пришло из университета Беркли, специалисты которого нашли «противоядие». Суд приговорил автора вируса к 400 часам общественных работ, назначил штраф в 10 тысяч долларов, а также испытательный срок в три года и оплату расходов, связанных с содержанием осужденного. При этом финансовый урон в сетях на один пораженный вирусом компьютер составил от 200 до 53 тысяч долларов.

В этот день в 2005 году министр иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван объявил, что КНДР является ядерной державой.

Неофициальные праздники - Температурный день и День проветривания блокнотных записей.

Именины у Петра, Филиппа, Антонины и Павла.

23 января

В среду - День почерка, или День ручного письма. Инициатором учреждения праздника выступила Ассоциация производителей пишущих принадлежностей (WIMA). Дата выбрана неслучайно - в этот день родился один из выдающихся американских государственных деятелей - Джон Хэнкок (1737 – 1793 гг.), который первым поставил свою подпись под Декларацией Независимости. Подпись Хэнкока была крупной и размашистой, что и прибавило авторитета ее автору. История развития письма исчисляется тысячелетиями, на протяжении этого времени люди всегда пытались определить характер человека по его почерку. В 1875 году французский аббат Жан Ипполит Мишонер впервые употребил термин «графология» - область знания о почерке. Большой вклад в теорию графологии внес немецкий философ и психолог Людвиг Клагес (1872 – 1956 гг.). Современные ученые называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека, - размер букв, их наклон и форма, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка.

23 января 1556 года произошло землетрясение в китайской провинции Шэньси: погибли порядка 830 тысяч человек. Это землетрясение признано самым смертоносным в истории.

В 1849 году в штате Нью-Йорк впервые в мире диплом врача был вручен женщине - Элизабет Блэквелл, англичанке по происхождению. Она долгое время изучала медицину частным порядком, затем попыталась поступить в ВУЗ. Но медицинские учреждения США отвергли ее заявление, они в 40-е годы 19-го столетия девушек не принимали. Исключением стал колледж города Женева недалеко от Нью-Йорка, администрация которого предложила студентам проголосовать, стоит принимать девушку на обучение или нет. Студенты решили, что речь идет о розыгрыше, и проголосовали «за». В 1857 году, преодолев сопротивление властей и общественности, Блэквелл основала в Нью-Йорке больницу для женщин, а позже и медицинские курсы при ней. В 1869 году доктор Блэквелл вернулась в Англию, где основала еще одну школу – Лондонскую медицинскую, и исключительно для женщин.

23 января 1895 года впервые человек высадился на Антарктиде. Первыми на материк ступили капитан норвежского промыслового судна «Антарктик» Кристенсен и пассажир судна, тоже норвежец, преподаватель естественных наук Борхгревинк. Он, собственно, и уговорил капитана спустить на воду шлюпку и пристать к берегу. Более того, он собрал там образцы минералов, описал в научных трудах антарктическую природу. Одним из чудес, которые наблюдали члены экипажа на новом материке, было полярное сияние. Через несколько лет Борхгревинк возвратился на Антарктиду, но уже в роли руководителя большой экспедиции на судне «Южный крест» (1898–1900 гг.).

В 1912 году в Гааге была подписана Международная опиумная конвенция - первое международное соглашение о контроле наркотических средств.

В 1950 году 23 января Иерусалим был провозглашен столицей Израиля.

23 января 1960 года швейцарский инженер, изобретатель подводного велосипеда Жак Пикар и лейтенант ВМС США, специалист-подводник Дон Уолш совершили в батискафе «Триест» предельно возможное глубоководное погружение. Они достигли самой нижней точки Мирового океана, так называемой «Бездны Челленджера» - 10 911 метров под уровнем моря. Первые попытки опуститься на морское дно предпринимал еще Александр Македонский, используя для этого стеклянный сосуд. Из водолазного оборудования больше всего известен скафандр Зибе. Начиная с 1837 года и по сей день, правда, в модернизированном виде, он работает на глубинах не более 60 метров. Большой вклад в эту сферу внес Жак-Ив Кусто. Совместно с инженером Ганьяном он разработал акваланг, при погружении с которым водолаз получил свободу движений и больше возможностей для проведения наблюдений.

Неофициальные праздники - День зеленого света и День слухов.

Именины у Анатолия, Макара, Павла, Григория, Петра и Пахома.

24 января

В четверг - Международный день эскимо. 13 января 1922 года владелец магазина сладостей в городе Онава штат Айова Христиан Нельсон получил патент на изготовление этого десерта - сливочного мороженого на палочке, покрытого шоколадной глазурью. Хотя история эскимо насчитывает несколько тысячелетий назад – еще в Древнем Риме император Нерон позволял себе подобный холодный десерт. Кстати, придумал покрыть брикет мороженого шоколадной глазурью кулинар-кондитер Христиан Нельсон в 1919 году. Через три года он получил патент на это свое изобретение. По одной из версий слово «эскимо» пришло от французов, которые так называли детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Поэтому мороженое, «одетое» в плотно прилегающий шоколадный «комбинезон», и получило название эскимо.

24 января 1606 года Мадрид второй раз за свою историю стал столицей Испании – король Филипп III Благочестивый объявил о переносе столицы из Вальядолида. Это было сделано якобы в связи с тем, что туманы реки Писуэрги, на которой стоит Вальядолид, неблагоприятно сказывались на состоянии здоровья короля. В первый раз столица была перенесена в 1561 году из Толедо Филиппом II. В истории Испании столица переносилась из Мадрида еще один – третий раз. Это произошло в 1936 году, когда главным городом была объявлена Валенсия. Спустя три года, в 1939 году, столицей снова стал Мадрид.

24 января 1848 года стартовала Калифорнийская «золотая лихорадка» - неорганизованная массовая добыча золота. Она продлилась до 1855 года. А началась она с того, что неподалеку от лесопилки Саттера близ городка Колома Джеймс Маршалл обнаружил кусочки золота в водяном колесе на реке Американ-Ривер. Новость разошлась по всему свету и вскоре около 300 тысяч золотоискателей прибыли в Калифорнию из других штатов США и из-за рубежа. Последствия золотой лихорадки были впечатляющими: за несколько лет в Калифорнии были построены сотни дорог, школ и церквей, население выросло втрое. В 1850 году Калифорния официально стала штатом США, который часто называют «золотым».

24 января 1935 года, после завершения «сухого закона» в США, который действовал с 1919 года по 5 декабря 1933 года, в продаже появилось первое баночное пиво – «Krueger’s Finest Beer» и «Krueger’s Cream Ale». Новшество настолько пришлось по вкусу населению, что уже через полгода продажа пива в металлических банках в пять с половиной раз превысила обычные продажи пива. Поначалу банка открывалась как обычная консервная. Затем был придуман специальный нож, которым можно было проколоть дырку в крышке. Инструкция писалась прямо на банке. Сами банки изготавливались из стали. Пиво в них быстро портилось. После Второй мировой войны банки стали длиннее, металл более тонким и другого состава. Такая форма была названа Keglined. Алюминий для изготовления банок первыми стали использовать гавайцы в 1958 году. Немногим позже пивоваренная компания «Pittsburgh Brewing Co» совместно с упаковочной фирмой «Alcon» стали производить пиво в алюминиевых банках с клапанным открыванием.

Неофициальные праздники - День смеха от живота и День примерки морозного кружева.

Именины у Михаила, Виталия, Иосифа, Владимира, Степана и Николая.

25 января

В пятницу нет официальных международных праздников, но есть значимые памятные даты. Так, в 1658 году губернатор Нового Амстердама запретил теннис, поскольку тот отвлекал людей от богослужений. Речь идет о предшественнике современного тенниса – игре с таким же названием, но по стилю близкой к реал-теннису, корт-теннису или же-де-пом, что в буквальном переводе означает игра ладонью. Она появилась в XI веке в монастырях. Вначале в этой игре мяч отбивали рукой, затем появились перчатки, биты и, наконец, в XVI веке, ракетки и сетка.

В 1799 году фермер из американского Вермонта Элиаким Спунер запатентовал механическую сеялку, что в корне изменило технические процессы в сельском хозяйстве.

25 января 1858 года получил путевку в жизнь «Свадебный марш» Мендельсона. Он был написан в 1843 году для спектакля Шекспира «Сон в летнюю ночь» и большой известности тогда не получил. Но через пятнадцать лет произошло событие, которое стало для этого сочинения судьбоносным. Английская принцесса Виктория Адельгейд при подготовке к своему бракосочетанию с кронпринцем Пруссии Фридрихом Вильгельмом IV лично выбрала два марша для свадьбы. Под один из них 25 января 1858 года семнадцатилетнюю невесту повели к алтарю. Это был «Свадебный хор» из оперы Вагнера «Лоэнгрин». А из церкви новоявленные супруги выходили под торжествующие звуки мелодии из поэмы «Сон в летнюю ночь». С этого дня марш Мендельсона стал самым популярным свадебным маршем. Судьба «Свадебного хора» Вагнера сложилась менее удачно.

В 1915 году изобретатель Александр Белл провел первый трансамериканский сеанс телефонной связи Нью-Йорк - Сан-Франциско.

В 1919 году в этот день в Нью-Йорке был открыт самый большой отель в мире «Пенсильвания» на 2200 номеров.

25 января 1924 года в Шамони (Франция) открылись первые зимние Олимпийские игры. Они продлились до 5 февраля. Игры состоялись в преддверии Летних Олимпийских игр 1924 года в Париже, первоначально не имели статуса Олимпиады и проводились как «Международная неделя зимних видов спорта по случаю VIII Олимпиады» под патронажем Международного Олимпийского комитета. Проведение этих соревнований вызвало такой международный резонанс, что конгресс МОК в Праге 27 мая 1925 года принял решение о регулярном проведении зимних Олимпийских игр в год Летних Олимпийских игр, а соревнования в Шамони задним числом признали I зимними Олимпийскими играми. В них приняли участие 258 спортсменов из 16 стран, которые состязались в 9 видах спорта и разыграли 16 комплектов наград. Самым титулованным спортсменом игр стал финский конькобежец Клас Тунберг, который завоевал четыре медали, в том числе три золотых. В неофициальном командном зачете верх одержала команда Норвегии, завоевавшая в общей сложности 17 медалей, из которых 5 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых.

В 1955 году ученые Колумбийского университета презентовали ядерные часы, показывающие время с погрешностью 1 секунда в 300 лет.

В 2000 году 25 января в Валенсии было представлено самое большое в мире полотенце. Его размеры составили 9,4 на 14,46 метра, вес - 67 кг.

25 января - День памяти святой мученицы Татианы, или Татьянин день. Кстати, имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».

Неофициальный праздник - День счастливых снеговиков.

Именины у Петра, Саввы, Татьяны, Ильи и Макара.

26 января

В субботу - Международный день таможенника. История праздника следующая: в ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году получившего название - Всемирная таможенная организация. Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день был выбран в качестве даты ежегодного Международного дня таможенника. В настоящее время Всемирная таможенная организация объединяет 182 государства-члена, которые управляют более 98% всей международной торговли. Три четверти из них являются развивающимися странами. Свой профессиональный праздник в этот день отмечают более 800 тысяч человек - такова общая численность таможенников во всем мире.

26 января - профессиональный праздник работников государственной контрольно-ревизионной службы Украины. Дата неслучайная - 26 января 1993 года был подписан закон о создании этого ведомства. Согласно документу, «главной задачей государственной контрольно-ревизионной службы является осуществление государственного финансового контроля за использованием и сохранностью государственных финансовых ресурсов... и за соблюдением законодательства на всех стадиях бюджетного процесса». В декабре 2010 года, согласно указу президента «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти», контрольно-ревизионная служба была реорганизована в Государственную финансовую инспекцию Украины, которую в 2015 году реорганизовали в Государственную аудиторскую службу. Но праздник упразднен не был.

26 января 1500 года европейцы впервые ступили на землю Бразилии. Лавры первооткрывателя территорий, относящихся к современной Бразилии, принадлежат Висенте Яньесу Пинсону, испанскому мореплавателю, исследователю и конкистадору. Вместе со своим старшим братом Мартином Алонсо Пинсоном в 1492-1493 годах он участвовал в Первой экспедиции Христофора Колумба в Новый Свет, командуя каравеллой «Нинья». В 1499 году Пинсон отправился в самостоятельное плавание к берегам Южной Америки. Его корабль попал в бурю и 26 января 1500 года оказался у берегов современного бразильского штата Пернамбуку. Пинсон высадился на берег страны, позднее названной Бразилией, водрузил несколько деревянных крестов и от имени испанской короны вступил во владение ею. Между тем, открытые им земли не могли быть присоединены к Испании по условиям Тордесильясского договора. В 1505 году Пинсон был назначен губернатором города Пуэрто-Рико, что стало первым шагом в процессе испанской колонизации Бразилии. В 1508 году он участвовал в плавании в Южную Америку. В честь обоих братьев Пинсонов назван остров Галапагосского архипелага.

26 января 1788 года был основан город Сидней - первое поселение европейцев в Австралии.

В этот день в 1949 году одна из крупнейших на сегодня в мире американская авиакомпания American Airlines первой внедрила объявления по громкоговорителю о правилах безопасности пассажиров.

Неофициальные праздники - День бдения и День случайных направлений.

Именины у Елизара, Петра, Иакова и Максима.

27 января

В воскресенье - Международный день памяти жертв Холокоста. Он был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами - более 90 государств. Дата 27 января была выбрана неслучайно: в этот день был освобожден один из самых страшных концентрационных лагерей Второй мировой войны - Освенцим.

Еще 27 января - Международный день без интернета. Он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января. Главная цель праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить его исключительно в «реальном» мире и общаться исключительно «вживую». Инициаторами учреждения праздника являются «Британский Институт социальных изобретений» и британский некоммерческий онлайн-проект «DoBe.org».

Есть в воскресенье и памятные даты. Так, 27 января 1948 года в США начались продажи магнитофонов. Это был выпуск партии Wire Recording. Магнитофон тогда стоил 149 долларов.

27 января 1967 года был заключен международный Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, объявивший космос достоянием всего человечества и установивший запрет на размещение в космическом пространстве ядерного оружия. Документ определяет основные правовые рамки международного космического права. В его первой статье говорится: «Исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, осуществляются на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития, и являются достоянием всего человечества». Также среди принципов: запрет для государств-участников размещения ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, установки его на Луне или любом другом небесном теле, или на станции в космическом пространстве. Договор оговаривает использование Луны и других небесных тел только в мирных целях, и прямо запрещает их использование для испытания любого рода оружия, проведения военных маневров или создания военных баз, сооружений и укреплений.

27 января 1967 года на стартовом комплексе космического Центра им.Кеннеди во время подготовки к первому пилотируемому полету по программе «Аполлон», запланированному на 21 февраля 1967 года, на борту корабля произошел пожар. В огне погибли астронавты В.Гриссом, Э.Уайт и Р.Чаффи. После трагического происшествия директор департамента пилотируемых полетов НАСАДжозеф Ши, ответственный за разработку космических аппаратов «Аполлон», был отстранен от проекта, а пилотируемые полеты по программе были заморожены на полтора года. Первый пилотируемый полет «Аполлон-7» состоялся только в октябре 1968 года.

27 января 1926 года в Лондоне шотландский изобретатель Джон Лоуги Берд продемонстрировал механический телевизор. Картинка имела 30 вертикальных линий. Изображение менялось благодаря оборотам специального диска. Скорость - 5 кадров в секунду. Сегодня телевизор Берда, возможно, вызывает иронию, тем не менее, 27 января заслуженно можно считать Днем рождения телевидения.

Неофициальные праздники - День танца со своей тенью и День помощи больным проказой.

Именины у Моисея, Павла, Адама, Сергея, Прокла, Макара, Марка, Вениамина, Ильи, Нины, Иосифа и Степана.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная