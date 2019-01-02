Известный российский певец умер в первый день нового года

Автор хита "Ночное рандеву" внезапно скончался в своем доме в Подмосковье.

В Подмосковье на 64 году жизни скончался известный певец Крис (Анатолий) Кельми.

Как сообщил инсайдер «СтарХиту», Криса не стало после новогодней ночи. «Умер 1 января, был доставлен в Наро-Фоминский морг», — рассказал источник.

Сотрудница агентства ритуальных услуг оказалась немногословной, однако не стала опровергать информацию о смерти певца. «Все вопросы к его супруге», – ответила она.

По словам брата, последним человеком, кто видел музыканта в живых, была его бывшая жена Людмила. Она навещала Кельми накануне праздников 30 декабря. С тех пор музыкант не выходил на связь.

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"Сейчас я знаю то же, что и вы. Нахожусь за городом, на мои звонки никто не отвечает. Жена его тоже не берет трубку, весь день пытаюсь ей дозвониться. Она перестала брать телефон после того, как ей позвонили с телевидения и попросили комментарии. Жду сообщений от коменданта, который обещал приехать к дому и посмотреть, что там. Но факт смерти есть с огромной долей вероятности. Если бы он попал в больницу, заболел, со мной бы связались либо он сам, либо знакомые. Комендант сказал, что приедет только завтра утром", – уточнил брат Евгений Суслин.

По данным издания, певец в последнее время жил затворником. Еще в декабре появилась информация, что у него есть проблемы со здоровьем.

Крис Кельми — советский и российский певец и композитор. Он является создателем музыкальных коллективов "Високосное лето" и "Рок-Ателье", а также был участником группы "Автограф".

Известность ему принесли такие хиты, как: "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву". Более того, он написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах".

У певца были проблемы с алкоголем. Известно, что в 2012 году он попадался на вождении в нетрезвом виде в Москве.