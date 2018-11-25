Календарь событий: Киберпонедельник, последний полет «Конкорда», скандал вокруг завещания Нобеля и первый номер «Плейбоя»

26 ноября

Неделя начинается с Киберпонедельника, который наступает после «Черной пятницы» - дня огромных скидок и распродаж. По сути, он является ее продолжением, но уже не в «живых» магазинах, а в Интернете. Это - время онлайн-распродаж. Киберпонедельник, как и «Черная пятница», ведет свою историю из США. Первая такая массовая онлайн-распродажа была проведена в Америке в 2004 году, а сам термин «Cyber Monday» год спустя был предложен Интернет-ресурсом Shop.org, представляющим отделение Национальной федерации розничной торговли США. Сейчас Киберпонедельник стал популярным во всем мире.

26 ноября - Всемирный день информации, который проводится с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации, имеющей генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН, и Всемирного информациологического парламента. Дата выбрана неслучайно - в этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации. Информация – одна из главных составляющих современного мира. Причем ее количество с каждым днем растет. А цифровое будущее, о котором раньше и подумать не могли, становится привычным настоящим. Но важно помнить, что сейчас происходит лавинообразное нарастание разнообразной информации, а посему важно не получить «информационный стресс».

Еще в понедельник - Международный день сапожника, профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви. С древних времен эта профессия считается одной из самых востребованных. А искусные сапожники, чья обувь признана практически произведением искусства, всегда «на вес золота».

В этот день в 1917 году была основана Национальная хоккейная лига (НХЛ) - профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубыСША и Канады. В первую формацию вошли клубы: Монреаль Канадиенс, Монреаль Уондерерс, Оттава Сенаторс, Квебек Бульдогс и Торонто Аренас.

26 ноября 1976 года в Окружном секретариате штата Нью-Мексико была зарегистрирована новая торговая марка - «Microsoft».

В 2003 году свой последний полет совершил сверхзвуковой пассажирский британо-французский авиалайнер «Конкорд». Он вылетел из Хитроу, пролетел над Бискайским заливом, совершил проход над Бристолем и приземлился в аэропорту Филтон. Все построенные «Конкорды» сохраняются в различных музеях и экспозициях. Исключения составляют №211, использованный на запчасти в 1982-1994 годах, и №203, разбившийся в 2000 году в Париже.

Неофициальный праздник, которым мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День переворачивания мира.

Именины у Германа, Ивана, Антонины и Никифора.

27 ноября

Во вторник нет международных праздников, но есть значимые памятные даты. Так, 27 ноября 1895 года в Париже Альфред Нобель – создатель динамита, шведский химик и инженер - подписал свое знаменитое завещание, согласно которому большая часть его состояния должна была пойти на создание фонда и учреждение премии для поощрения первооткрывателей в области физики, химии, физиологии и медицины, а также литераторов и тех, кто больше всего сделал в пользу мира, вне зависимости от национальности. Премии в области науки и литературы предусматривалось вручать в Швеции, а премию мира - в Норвегии. С этого завещания и началась история Нобелевской премии, фонд которой составил 31 миллион крон. Кстати, Нобель задумался об учреждении премии после того, как в 1888 году прочитал во французской газете опубликованный по ошибке некролог на самого себя под названием «Торговец смертью мертв». Он решил исправить отношение к нему человечества и придумал премию. 10 декабря 1896 года Альфред Нобель скончался в Италии от инсульта. Позднее эта дата будет объявлена Днем Нобеля. После вскрытия завещания родственники остались крайне недовольны. Шведский король Оскар II тоже высказал свое «фе», он не хотел, чтобы финансы уходили из страны даже в форме премий за мировые заслуги. Но в июне 1898 года родственники Нобеля подписали соглашение об отказе от дальнейших претензий на капитал, получили одобрение правительства Швеции и основные положения, связанные с присуждением премий. В 1900 году устав Нобелевского фонда и регламентационные правила были подписаны королем Швеции. Впервые премия была присуждена в 1901 году. На сегодня Нобелевская премия – самая престижная награда в области физики, химии, физиологии, медицины, экономики, литературы и мира.

В этот день в 1906 году в Турине была основана итальянская автостроительная компания Lancia. Ее основателями являются известный гонщик Винченцо Лянча и его компаньон Клаудио Фоджолин. Год спустя из ворот завода выехал первый автомобиль под маркой Lancia.

В 1918 году правительством гетманаПавла Скоропадского была основана Национальная академия наук Украины. Владимир Вернадский - ученый-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель - стал членом-основателем и первым президентом НАН.

Неофициальные праздники - День бражника и День слушания музыки вечернего города.

Именины у Григория, Анны, Дмитрия и Виктора.

28 ноября

В среду - Всемирный день сострадания, или Всемирный день милосердия. Его инициировал индийский поэт, журналист и общественный деятель Притиш Нанди. Главная идея Дня – пропаганда образа жизни на основе ахимсы, принципа - не нанеси вреда и боли любой живой форме. Под влиянием ахимсы сформировалась философия ненасилия Махатмы Ганди. В христианстве есть принципы, которые напрямую соответствуют ахимсе – заповеди «Не убий», «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Впервые День сострадания отмечался в 2012 году. С тех пор он проводится ежегодно при поддержке ООН.

28 ноября считается днем рождения Лондонского королевского общества – ведущего научного общества Британии, одного из старейших научных обществ в мире. В этот день в 1660 году в Лондоне 12 джентльменов из кружка «Любители наук», собиравшиеся компанией почти еженедельно в течение 15 лет, составили документ, в котором заявили о решении основать «Коллегию для развития физико-математического экспериментального знания» под латинским девизом «Nullius in vеrba» - «Не верить на слово». Эта дата и является днем создания общества. В 1662 году король Карл II подписал хартию об учреждении под своим патронатом «Лондонского королевского общества», которое, по сути, стало Английской академией наук. Она и поныне процветает. Лондонское королевское общество - самоуправляемая частная организация, формально не связанная с деятельностью правительственных научных учреждений. Общество играет важную роль в организации и развитии научных исследований в Великобритании и действует как совещательный орган при решении вопросов научной политики. В разные годы президентами Лондонского королевского общества были Кристофер Рен, Исаак Ньютон, Томас Генри Хаксли, Эрнест Резерфорд, Джозеф Листер и другие. Его членами являются многие лауреаты Нобелевской премии.

В 1943 году в этот день началась Тегеранская конференция глав трех союзных держав: СССР – Сталин, США – Рузвельт, Великобритания – Черчилль. Она продлилась до 1 декабря и была призвана разработать окончательную стратегию борьбы против Германии и ее союзников. Основные вопросы - открытие второго фронта в Западной Европе и послевоенная карта мира.

В 1974 году 28 ноября состоялось последнее выступление на сцене легендарного «битла» Джона Леннона во время концерта Элтона Джона в «Мэдисон Сквер Гарден». 8 декабря 1980 года Леннон был убит Марком Дэвидом Чепменом выстрелами в спину у дверей собственного дома. Чепмен перед убийством взял у Леннона автограф на обложку нового альбома певца «Double Fantasy». Леннон был кремирован в крематории кладбища Фернклифф (Гринбург, Вестчестер, штат Нью-Йорк), его прах был передан жене Йоко Оно, которая развеяла его в Центральном парке Нью-Йорка. Чепмен за свое преступление отбывает пожизненное заключение. Уже десять раз он подавал прошение о досрочном освобождении, последний раз в августе 2018 года, но всегда получал отказ.

Неофициальные праздники - День пьяного ежика и День придумывания новых слов.

Именины у Дмитрия, Никиты, Петра и Николая.

29 ноября

В четверг - Международный день солидарности с палестинским народом, другое его более распространенное название - День солидарности. 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства. А через 30 лет, 2 декабря 1977 года, Генассамблея ООН своей резолюцией учредила этот День.

29 ноября – День рождения испанского футбольного клуба «Барселона», одной из лучших команд мира. «Барса» была основана в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских футболистов во главе с Жоаном Гампером. 22 октября 1899 года он дал объявление в местную газету, в котором пригласил всех желающих принять участие в создании футбольного клуба. На объявление отозвались 11 человек, которые 29 ноября собрались на учредительное собрание, итогом которого и стало создание «Барсы». Сегодня «Барселона» – один из величайших мировых клубов, обладающий поистине фантастическим набором титулов и трофеев – в своей истории он выиграл все европейские Кубки, 25 раз становился чемпионом Испании, 30 раз обладателем национального Кубка Испании, 13 раз – Суперкубка Испании. Также он обладатель множества других кубков и многократный победитель Лиги чемпионов. «Барселона» заняла 4 место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии ФИФА, 5 место - по версии журнала «Kicker». Официальными цветами клуба являются синий и гранатовый. Гербом «Барселоны» изначально был герб города, но в 1910 году был создан собственный герб, вариант которого и используется до сих пор. Футбольной клуб также имеет четыре профессиональные команды по другим видам спорта (футзалу, баскетболу, роликовому хоккею и гандболу), а еще поддерживает множество любительских команд. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда и фраза – «El Barca es mes que un club» - «Барса» – это больше, чем просто клуб».

Неофициальные праздники – День угукальщиков, День мостов и День любителя острых ощущений.

Именины у Сергея, Виктора, Михаила, Дмитрия, Ивана и Василия.

30 ноября

Ежегодно 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Его девизом являются слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил», они обращены ко всем нам.

Еще в пятницу - Международный день защиты информации. Его учредила в 1988 году американская Ассоциация компьютерного оборудования. Целью дня является напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации. 1988-й не случайно стал родоначальником праздника - именно в этот год была зафиксирована первая массовая эпидемия «червя», получившего название по имени своего создателя - Моррис. Тогда специалисты и задумались о необходимости комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности.

30 ноября - День радиотехнических войск Воздушных Сил Украины. Отмечают праздник с 2010 года. Радиотехнические войска являются основным источником информации о воздушной обстановке и предназначены для ведения радиотехнической разведки воздушных объектов и оповещения войск.

30 ноября 1609 года Галилео Галилей представил научному совету первую карту лунной поверхности.

В 1872 году в Глазго состоялся первый официальный международный матч по футболу. Играли Шотландия и Англия, все закончилось ничьей.

В 1954 году американка Энн Элизабет Ходжес была ранена осколком метеорита Сулакога. Это - первый задокументированный случай нанесения ущербу человеку внеземным объектом.

В 1982 году был выпущен самый продаваемый альбом в истории музыки - ThrillerМайкла Джексона.

Неофициальные праздники – День неглиже, День держания хвоста трубой и носа морковкой и Всемирный день слонов.

Именины у Григория, Лазаря, Никона, Михаила, Ивана, Геннадия

1 декабря

В субботу - Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом. Синдром приобретенного иммунодефицита был впервые зарегистрирован как новое заболевание американским Центром контроля заболеваний 5 июня 1981 года. А Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался 1 декабря 1988 года после того, как на международной встрече министров здравоохранения прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией о ВИЧ/СПИДе. Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка. Она была придумана весной 1991 года. Идея принадлежит художнику Франку Муру. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается порядка 40 миллионов ВИЧ-инфицированных. Наиболее пораженным регионом является Африка южнее Сахары. Жертвами ВИЧ/СПИДа в мире стали более 35 млн человек. И о ситуации в Украине - за первые четыре месяца 2018 года в нашей стране было зарегистрировано 5 764 новых случая ВИЧ-инфекции (из них 783 - дети до 14 лет). Всего c 1987 года в Украине официально зарегистрировано 321 382 новых случая ВИЧ-инфекции, за это время от СПИДа умерли 46 024 человека. Наиболее пораженные ВИЧ-инфекцией регионы – Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Киевская и Николаевская области, а также город Киев (в статданных не учитываются оккупированные Крым и Донбасс).

1 декабря - День работников прокуратуры Украины, установленный указом президента от 2 ноября 2000 года, «учитывая роль органов прокуратуры Украины в укреплении законности, защиты прав человека и гражданина, а также вклад работников прокуратуры в дело формирования Украины как правового государства».

1 декабря 1800 года Вашингтон был наделен статусом столицы США. История такова: после Американской революции многие штаты и города стали претендовать на то, чтобы столица США была на их территории. В результате был найдено компромиссное решение - построить новый город. Место для строительства выбрал первый президент Джордж Вашингтон. Территорию новой столицы назвали округом Колумбия в честь Христофора Колумба, а сам город – Вашингтоном в честь первого президента США. Разработкой плана нового города занялся военный инженер и участник войны за независимость Пьер Ланфан. Архитектура современного Вашингтона вобрала в себя все стили, направления и эпохи. В Вашингтоне расположены резиденция президента США – Белый дом, Конгресс, Верховный Суд и другие федеральные учреждения, а также представительства крупнейших корпораций, банков, адвокатских контор, штаб-квартир разных организаций. Здесь находится Национальная академия наук, Ботанический сад, Смитсоновский институт, пять университетов, более сотни музеев.

1 декабря 1945 года была основана Международная демократическая федерация женщин. Это произошло на Международном женском конгрессе, который проходил в Париже в сложное время – сразу после окончания Второй мировой войны. Федерация поддерживает связь с ООН и участвует в ее деятельности, а также в работе ее специализированных учреждений – ЭКОСОС и ЮНЕСКО.

1 декабря 1953 года в газетных киосках Чикаго появился первый номер мужского журнала «Playboy». Издание вышло тиражом 70 тысяч экземпляров. Его основатель Хью Хефнер сомневался, что когда-нибудь выпустит второй номер. Но за неделю разошлись три четверти тиража, а к концу первого десятилетия журнал продавался тиражом более миллиона экземпляров. Кстати, именно Хэфнер придумал раз в месяц помещать на развернутом внутреннем вкладыше журнала фотографию красивой обнаженной девушки. Первый номер «Playboy» украсила фотография Мэрилин Монро из эротического календаря за 1949 год. В разное время для журнала позировали Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон и другие известные женщины. Для многих звезд шоу-бизнеса и кино «Playboy» стал стартовой площадкой. Сегодня «Playboy» - один из самых известных в мире брэндов.

1 декабря 1959 года в Вашингтоне был заключен Договор об Антарктике, предусматривающий демилитаризацию района Антарктиды, использование его в исключительно мирных целях и превращение в зону, свободную от ядерного оружия. Он вступил в силу 23 июня 1961 года после его ратификации 12 государствами – первоначальными участниками, чьи ученые проводили активные исследования на территории Антарктики. Сейчас членами Договора являются 46 стран, часть из которых - консультативные стороны. Договором запрещено создание в районе южнее 60-й параллели южной широты военных сооружений, проведение военных маневров, испытаний любых видов оружия, ядерных взрывов, размещение и захоронение радиоактивных отходов, также запрещено в этом районе проведение любых мероприятий военного характера, что, прежде всего, направлено на создание условий для защиты уязвимой экосистемы Антарктики. Что касается живых ресурсов, то договор жестко регламентируют их промысел. Любая деятельность в Антарктике, даже туризм, а тем более судоходство, рыболовство, прокладка кабелей и трубопроводов, прежде, чем она будет разрешена, должна на международном уровне пройти процедуру предварительной оценки ее воздействия на окружающую среду Антарктики.

Неофициальные праздники - День белой козы и День невролога.

Именины у Платона, Романа и Николая.

2 декабря

В воскресенье - Международный день борьбы за отмену рабства. Он связан с принятием Генассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми. А приурочили его к одной памятной дате – в этот день в 1862 году президент США Авраам Линкольн выдал закон об отмене рабства на всей территории Америки. По данным ООН, на сегодняшний день в мире насчитывается около 40 миллионов жертв различных форм рабства. Из тысячи человек в мире пятеро являются жертвами работорговцев. Один из четырех жертв - ребенок. Женщины и девочки составляют 99% всех жертв. Международная организация труда приняла новый юридически обязательный Протокол о принудительном труде, который вступил в силу в ноябре 2016 года. Эта мера является важным шагом на пути искоренения современных форм рабства.

2 декабря 1942 года итальянский физик Энрико Ферми впервые в ходе испытаний получил контролируемую цепную ядерную реакцию. Он считается одним из «отцов» атомной бомбы.

В этот день в 2010 году на iPhone был запущен мессенджерViber.

Неофициальные праздники - День пушистой нежности и День фортуны.

Именины у Адриана, Герасима, Сергея и Дениса.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная