В Украине начинаются масштабные съемки фильма об освобождении Иловайска от боевиков

В основу сценария художественного фильма положена история ветеранов батальона "Донбасс", которые принимали участие в освободительной операции.

Основная сюжетная линия разворачивается непосредственно в городе Иловайск, который украинские военные освобождали в августе 2014 года.

Именно тогда добровольцы взяли под контроль левую часть города – до железнодорожного пути и закрепились. Но во время уличных боев был ранен командир штурмовой группы батальона "Донбасс" под позывным "Бишут", который вместе со своим раненым собратом с позывным "Никитос", остались в окружении в центре города. Бойцы нашли укрытие в квартире многоэтажки и находились там около месяца. Выживать им в течение всего времени помогали местные жители, передает "5 канал".

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Сценарист картины – Михаил Брыных работал над созданием сценария больше двух лет и положил в основу сюжета многочисленные материалы СМИ об Иловайске операцию. В частности, из интервью тележурналиста Дмитрия Тузова с Тарасом Костанчуком (Бишутом) и интервью журналиста "Радио Свобода" Марьяна Кушнира с Евгением Никитченком (Никитосом). В общем два года готовился сценарий.

"Иловайская история" – это фильм об изменении сознания людей с востока Украины, которые поддерживали митинги против "укро-фашистов", но изменили свои убеждения и не только не выдали раненых бойцов бандитам, но и помогли им выжить и покинуть оккупированный Иловайск. Это история патриотизма, героизма, ненависти и любви.

Съемки пройдут с августа по октябрь 2018 года. Премьера картины запланирована на август 2019 года, к пятой годовщине Іловайської трагедии.