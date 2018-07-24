Сергей Лозница: Над головой мечом висит война – Кривой Рог, где снимали «Донбасс», не так далеко… И пока мы снимали фильм, в город доставили нескольких украинских солдат – хоронить. Это все ужасно

В рамках девятого Одесского международного кинофестиваля с аншлагом прошла украинская премьера картины «Донбасс» Сергея Лозницы. В Одессе режиссер лично представил свой новый фильм, ранее получивший премию за лучшую режиссуру в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Кинолента, состоящая из тринадцати новелл, снятых на основе реальных событий, вызвала у зрителей бурю эмоций. Это не удивительно: события на востоке Украины – болевая точка. Режиссер поделился с УНИАН своим видением событий на востоке страны и рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время работы над фильмом.

Некоторые зарубежные критики, видевшие ваш фильм в Каннах, назвали «Донбасс» черной комедией… Вы согласны с такой формулировкой?

Это, скорее, трагифарс, в нем – элемент гротеска в некоторых эпизодах. Это то, что меня поразило, когда я смотрел все эти видео на Youtube, снятые неизвестными авторами. Сняты они были в 2014 - 2015 годах, в период начала смены власти, начала войны. Поразило меня то, что с одной стороны это выглядит как какой-то карнавал, дурная комедия, с другой – трагическая история. Люди страдают при этом... И все это связано, не разделено, и непонятно, как к этому относиться. Это интересное явление, которое также меня заинтересовало, кроме того, что я хотел бы рассказать о происходящем там. У людей неоднозначное отношение к ситуации на востоке Украины. Каково ваше личное мнение?

Самая настоящая война. Она возникает на территории, на которой общественные связи, институции полностью разрушены. На территории, на которой возможно быть аморальным, и все это принимают как норму. На территории, где нет закона, где закон – оружие... То, что это произошло именно там, не случайно – у территории есть определенная предыстория. Сколько театров, например, в городе Донецке? Когда они появились? В 30-е годы 20 века. Что там было раньше? Это же было гуляй-поле...

То есть, причина случившегося – недостаток культуры?

Не просто культуры. Туда же, в свое время, привезли заключенных, и там когда-то достаточно серьезно прошелся советский каток: и по сельскому хозяйству, и по интеллектуальным людям. Все это играет серьезную роль. Например, в такие города, как Киев и Львов гораздо сложнее зайти и разрушить социальные связи, а на востоке Украины – гораздо проще. Если же у кого есть силы, ресурсы, желание это сделать, то, как оказалось, - сделать это возможно, и никто не противостоял, что не удивительно.

В принципе, очень длительное время страна находилась «под чутким руководством» – в разной степени, в разных областях. Почему [в независимой Украине] до определенного момента не было кинематографа, как такового? Были годы, когда вообще никого [из режиссеров] не запускали. Это же не вопрос денег. Двадцать миллионов – немного, с точки зрения государства.

Отсутствие кинематографа и, в то же время, российский кинематограф, который снимал здесь, в основном, сериалы, чтобы актеры работали «на туда» [на российский рынок]. То есть, отсутствие какой-либо политики со стороны государства – тоже определенная программа.

Что было самым сложным во время работы над фильмом?

Организовать съемки.

Они проходили недалеко от прифронтовой территории – в Кривом Роге Днепропетровской области. Как местные жители отнеслись к работе съемочной группы? Были же определенные декорации, символика, говорят, кто-то даже хотел снести ваш постановочный лагерь «антимайдана»…

Об этом не знаю. Никто не хотел сносить. Отношение было очень доброжелательное, и я ничего не боялся, но те, кто живет в Украине, и те, кто участвовал в съемках, опасались надевать «колорадские» ленточки. Боялись, что люди не будут их носить и играть с ними. Но это же – ерунда… Это же кино, а не реальная жизнь. И вообще, очень талантливые, потрясающие люди с нами работали. Около двух тысяч человек в массовых сценах и сто актеров, которые произносят тексты. Из них тридцать – профессиональных и семьдесят, которых я пригласил на съемки (в том числе, «людей из народа» и участников АТО, – УНИАН).

Вы общались с людьми, которые реально пережили конкретные события на Донбассе?

Когда проводил кастинг непрофессиональных актеров, кастинг массовки, встречался почти со всеми. Общался по 10 минут с каждым. Человек шестьсот я так принял. Шестьдесят человек в день по 10 минут. Десять дней. Вот так вот они проходили. Мне просто очень интересно было, чем каждый из них живет, что его волнует, что он думает о происходящем. У большинства – боль, страдание... Я объяснял, о чем картина, и очень многие захотели участвовать.

При общении с ними, что вас больше всего впечатлило?

Общая подавленность, понурость… Ситуация очень сложная, преобладает безысходность – это сразу видишь и чувствуешь. Ощущаешь как от увиденного, так и в общении с людьми. Над головой мечом висит война – Кривой Рог не так далеко… Там есть батальон «Кривбасс», базируются военные части. И пока мы снимали фильм, в город доставили нескольких украинских солдат – привезли хоронить. Это все ужасно. И, когда все время такой фон, он сам по себе разрушителен. Нерешение проблемы разрушает, в силу существования этой проблемы во времени. Разрушает внутри всю субстанцию жизни.

От разных актеров, режиссеров слышала две противоположные точки зрения: одни говорят – искусство должно быть над схваткой, другие, что нужно иметь свою точку зрения. Каково ваше мнение?

Категорически не согласен с аполитичностью. Невозможно делать аполитичные фильмы, в принципе. Можете не обращать внимания на это, но все равно картины куда-то, к какому-то берегу прибьются. Это же искусство, которое апеллирует к массам людей, а люди живут в обществе.

Если посмотреть на всю историю советского кинематографа… Просто не так давно натолкнулся на эту мысль, посмотрев фильм, который называется «Реконструкция». Это и произведение искусства, и художественное высказывание и политический стейтмент. Французская кинематография – не только про любовь. Есть очень много фильмов, Мельвиля, например (Жан-Пьер Мельвиль – знаменитый французский режиссер и сценарист, – УНИАН). Очень много фильмов говорят о чем-то важном. «Полет над гнездом кукушки» - тоже политическое заявление и произведение искусства. Не могу сказать, что «Психо» [Альфреда Хичкока] – не политический стейтмент. Потому что Хичкок, вообще-то, говорит о принципе правосудия, а это – уже политика. Он говорит, что, с одной стороны, когда человек совершает преступление, – психо. А потом, когда мы его судим, он – в другом состоянии. Можем ли мы судить того, кто уже не психо?

Можем?

Это глубокий философский вопрос, из которого вообще произрастает структура нашей жизни, общества, и, в том числе, политические акты… Поэтому отношусь к тем, кто говорит, что мы не можем оставаться в стороне.

Увидев «Реконструкцию», пытался взглянуть ретроспективно на советский кинематограф, было ли что-то, что рядом стояло по степени хлесткости, политического высказывания. И могу назвать, но это уже не советское время, фильм Киры Муратовой «Астенический синдром» - такая пощечина мощная. И - «хук слева» – «Хрусталев, машину!» Алексея Германа [художественный фильм о последних днях сталинского режима, снятый в 90-х]. До этого, к сожалению, не могу гениальных прекрасных режиссеров найти. Ну, может быть, Иоселиани «Жил певчий дрозд» или «Пастораль». Это тоже форма протеста.

В основу ваших фильмов легли глобальные темы – Майдан, Донбасс. Насколько знаю, хотите снять «Бабий яр»… В мае 2014 года в Одессе тоже произошли резонансные события, приведшие к гибели почти пятидесяти человек и сотням раненых. Может ли это лечь в основу вашего нового фильма?

Нужно знать, что произошло…

Вы не в курсе?

Нет, я в курсе. Знаю, что погибли люди. Но нужно понять, что именно произошло. Потому что очень много странных моментов, которые говорят о том, что нужно вообще-то разобраться. Как говорят греки, пока вы не найдете все доказательства и не дойдете до последней точки, вы не можете принимать решение...

На широкий экран в Украине «Донбасс» должен выйти 18 октября. Видите свое детище прокатным?

Да. Очень хотел бы. Ведь в картине много мест, которые могли бы стать цитатами. Очень важно услышать все эти фразы.

Лариса Козовая, Одесса