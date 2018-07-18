Секс-символ украинской сцены Олег Винник стал преподавателем (фото)
16:46, 18 июля 2018Общество
198 0
В сети с юмором отреагировали на сообщение Поплавского о том, что Винник будет работать у него: спрашивают, как теперь девушкам на пары ходить.
Поплавский поделился фотографиями с Винником / фото facebook.com/MMPoplavskiy
Украинский певец Олег Винник будет работать на новой для себя ниве - преподавательской.
Читайте такжеУкрал "Нино"?: Олега Винника заподозрили в плагиате (видео)
Так, он стал преподавателем кафедры шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств. Об этом сообщил ректор вуза Михаил Поплавский на своей странице в Facebook.
"Топовый артист Олег Винник стал звездным преподавателем Кафедры шоу-бизнеса Университета культуры", - поделился новостью Поплавский и опубликовал несколько фото с певцом.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, Олег Винник стал хедлайнером крупнейшего в Восточной Европе музыкального фестиваля Atlas Weekend, который проходил в Киеве. Артист исполнил свои культовые хиты в рок-обработке, взорвав публику "Волчицей", "Нино" и другими популярными хитами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter