Секс-символ украинской сцены Олег Винник стал преподавателем (фото)

16:46, 18 июля 2018
Общество
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Поплавский поделился фотографиями с Винником / фото facebook.com/MMPoplavskiy

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Так, он стал преподавателем кафедры шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств. Об этом сообщил ректор вуза Михаил Поплавский на своей странице в Facebook.

"Топовый артист Олег Винник стал звездным преподавателем Кафедры шоу-бизнеса Университета культуры", - поделился новостью Поплавский и опубликовал несколько фото с певцом.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Олег Винник стал хедлайнером крупнейшего в Восточной Европе музыкального фестиваля Atlas Weekend, который проходил в Киеве. Артист исполнил свои культовые хиты в рок-обработке, взорвав публику "Волчицей", "Нино" и другими популярными хитами.

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Теги: #Олег Винник