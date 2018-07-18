Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности

Фанаты разглядели у Дорофеевой округлившийся живот. Но по словам певицы, она просто переела.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности. Певица опубликовала в Instagram скриншот заголовка о своей якобы беременности и в подписи к нему сообщила, что просто переела. Как сообщал УНИАН, ранее поклонники заподозрили Надю Дорофееву в беременности из-за нового откровенного фото.

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