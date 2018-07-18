Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности

09:27, 18 июля 2018
Общество
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Фанаты разглядели у Дорофеевой округлившийся живот / Instagram Надя Дорофеева

Певица опубликовала в Instagram скриншот заголовка о своей якобы беременности и в подписи к нему сообщила, что просто переела. 

Instagram Надя Дорофеева

Как сообщал УНИАН, ранее поклонники заподозрили Надю Дорофееву в беременности из-за нового откровенного фото.

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Теги: #время и стекло#Надя Дорофеева