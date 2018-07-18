Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности
09:27, 18 июля 2018Общество
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Фанаты разглядели у Дорофеевой округлившийся живот. Но по словам певицы, она просто переела.
Фанаты разглядели у Дорофеевой округлившийся живот / Instagram Надя Дорофеева
Популярная украинская певица Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности.
Певица опубликовала в Instagram скриншот заголовка о своей якобы беременности и в подписи к нему сообщила, что просто переела.
Instagram Надя Дорофеева
Как сообщал УНИАН, ранее поклонники заподозрили Надю Дорофееву в беременности из-за нового откровенного фото.
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