"Мумия": Алла Пугачева ужаснула фанатов внешним видом

Басков поделился фото с Пугачевой, но его тут же раскритиковали, мол, на снимке "немолодой Кен и бабушка Барби".

Российская певица Алла Пугачева шокировала поклонников внешним видом.

Фото с примадонной российской эстрады на своей странице в Instagram опубликовал артист Николай Басков.

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Стоит отметить, что одни пользователи сети жестко раскритиковали внешность Пугачевой, другие восхитились внешним видом певицы.

"Алла красивая, несмотря на возраст", "Боже, какая здесь Аллочка красавица", "Неживые глаза у Аллы", "Алла, что с тобой?", "Нафотошопили Аллу", "Алла классно отфотошоплена!", "У Аллы парик сваливается....", "Вы себя в зеркале видели оба?", "Роскошная мумия", "Какой бездарный фотошоп... щеки Алле вообще испортили...", "Немолодой Кен и бабушка Барби", "Дряблая старуха", "Алла! Остановись, уже усохла, хватит, это слишком! Пахнет анорексией", - пишут комментаторы.

Ранее российский юморист Максим Галкин выложил в сеть фотографию своей супруги-певицы Аллы Пугачевой. На опубликованном в Instagram снимке 69-летняя примадонна российской эстрады позирует в открытой полупрозрачной белой блузе без нижнего белья.