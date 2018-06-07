Британский ведущий высмеял "воскрешение" Бабченко (видео)

Оливер посчитал, что некоторые детали инсценировки убийства Бабченко являются «просто чудесными».

Комик, сатирик и актер Джон Оливер, который ведет британское телешоу Last Week Tonight, пять минут своей программы шутил на тему постановочного убийства журналиста Аркадия Бабченко. Выпуск передачи доступен на YouTube.

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Оливер посчитал, что некоторые детали инсценировки убийства Бабченко являются «просто чудесными». К примеру, его рассмешила работа гримера на месте преступления, который разлили свиную кровь над его головой. Также телеведущий отметил, что после инсценировки журналиста отвезли в морг, где он читал новости о своей смерти.

«Круче могло бы быть, если бы он смотрел телевизор, потягивая коктейль на Карибах вместе с Тупаком Шакуром», — добавил Оливер.

Он также высказался о видео, на котором запечатлена радость коллег Бабченко, которые узнали, что он жив. По словам Оливера, смотреть на людей, которые любят своего коллегу, «просто невероятно». Оливер пошутил, что обычно люди, узнав, что их коллега жив, кивают и продолжают «писать про него гадости в чатике».

Ранее сообщалось, что международная организация «Репортеры без границ» выразила возмущение в связи с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители предотвратили покушение на Бабченко, который живет в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства. По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления.