Украинка победила на конкурсе красоты в штате Пенсильвания и готовится получить титул "Мисс США" (фото)

Всего было 15 участниц, которые демонстрировали дефиле в вечерних платьях, и в купальниках, и проходили другие испытания.

Девушка из украинского Нововолынска Яна Власюк, которая более двух лет проживает в США, стала победительницей штата в рамках самого престижного конкурса мира среди девушек после 25-ти лет (ей 26) и замужних Mrs. Globe (Миссис Земной шар). Об этом пишет "Буг".

Яна рассказывает, что заявку подала случайно и даже не рассчитывала, что сможет принять участие. Всего было 15 участниц, которые демонстрировали дефиле в вечерних платьях, и в купальниках, и проходили другие испытания.

Одержав победу в "своем" штате Пенсильвания, Яна в июне в Калифорнии будет бороться за титул "Миссис США". Если ей удастся его получить, то будет представлять Америку на финальном этапе "Миссис Земной шар" в Китае, где будут участницы из других стран.

Конкурс Mrs. Globe является международной презентацией красоты, который проводится ежегодно, участие в котором могут принять женщины старше 25 лет или женаты, или являются родителями. Это крупнейший и самый престижный конкурс для замужних женщин в мире. Участники конкурса принимают участие в благотворительной работе, средства выделяются для благотворительной организации Woman in Need в более чем 70 странах мира.