В Украине уничтожено более 2 миллионов запрещенных в мире противопехотных мин - Минобороны

На время подписания соглашения Украина имела пятый крупнейший арсенал противопехотных мин в мире после Китая, Российской Федерации, США и Пакистана.

В Украине уже уничтожены более 2 млн противопехотных мин, которые запрещены Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал начальник управления экологической безопасности и противоминной деятельности полковник Максим Комисаров.

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Он рассказал, что в Минобороны продолжается работа по уменьшению запасов противопехотных мин.

"Несмотря на сложную военную ситуацию, сложившуюся у нас в стране, Украина остается преданной своим международным обязательствам в сфере противоминной деятельности, и, в частности, Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении - так называемая Оттавская конвенция", - сказал Комисаров.

В этой связи полковник подчеркнул, что эта конвенция касается запрещения или ограничения применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения.

"Согласно своим обязательствам, Украина уже уничтожила более 2 млн противопехотных мин, запрещенных для использования, и этот процесс уничтожения продолжается", - заявил представитель Минобороны.

Оттавская конвенция или Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении принята на дипломатической конференции в Осло 18 сентября 1997 года. Украина подписала конвенцию в феврале 1999 года, ратифицировала 18 мая 2005 года. На время подписания соглашения Украина имела пятый наибольший арсенал противопехотных мин в мире (после Китая, Российской Федерации, США и Пакистана), доставшийся ей в наследство от Советского Союза и насчитывавший 6 млн мин типа ПФМ (противопехотная фугасная мина).