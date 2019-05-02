Британские ученые нашли в креветках кокаин

При этом в организмах многих животных были найдены и другие запрещенные наркотические препараты.

Ученые обнаружили кокаин в организмах пресноводных креветок, обитающих в графстве Саффолк на востоке Англии.

Об этом сообщает BBC.

Команда экологов из Королевского колледжа Лондона и Университета Саффолка собрала образцы пресноводной фауны из пяти рек, расположенных в разных частях графства. В каждой было сделано по три забора: у истока, в середине русла и возле устья.

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Кокаин был обнаружен во всех образцах без исключения. При этом в организмах многих животных были найдены и другие запрещенные наркотические препараты, в том числе кетамин.

"Является ли наличие кокаина в организмах водных обитателей исключительно местной проблемой или же его можно найти и в других водоемах Великобритании, а также за пределами страны, еще предстоит установить", - заявил профессор Университета Саффолка Ник Бери.

Задачей исследования, результаты которого опубликованы в среду в журнале Environment International, было изучить степень проникновения различных микроскопических загрязнителей в организм пресноводных креветок Gammarus pulex.

Помимо наркотиков, во многих из собранных образцов были также обнаружены следы запрещенных пестицидов и различных лекарственных средств. По словам ученых, на самих креветок все эти вещества не оказывают практически никакого влияния. Однако это вовсе не значит, что проблему можно считать несущественной, считают британские ученые.