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Британские ученые нашли в креветках кокаин

05:41, 02 мая 2019
Наука и IT
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Ученые нашли следы наркотика в ходе проверки качества речной воды / фото: Pixabay

Об этом сообщает BBC.

Команда экологов из Королевского колледжа Лондона и Университета Саффолка собрала образцы пресноводной фауны из пяти рек, расположенных в разных частях графства. В каждой было сделано по три забора: у истока, в середине русла и возле устья.

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Кокаин был обнаружен во всех образцах без исключения. При этом в организмах многих животных были найдены и другие запрещенные наркотические препараты, в том числе кетамин.

"Является ли наличие кокаина в организмах водных обитателей исключительно местной проблемой или же его можно найти и в других водоемах Великобритании, а также за пределами страны, еще предстоит установить", - заявил профессор Университета Саффолка Ник Бери.

Задачей исследования, результаты которого опубликованы в среду в журнале Environment International, было изучить степень проникновения различных микроскопических загрязнителей в организм пресноводных креветок Gammarus pulex.

Помимо наркотиков, во многих из собранных образцов были также обнаружены следы запрещенных пестицидов и различных лекарственных средств. По словам ученых, на самих креветок все эти вещества не оказывают практически никакого влияния. Однако это вовсе не значит, что проблему можно считать несущественной, считают британские ученые.

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Теги: #ученые#кокаин#креветки