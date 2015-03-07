Астрофизики впервые увидели Крест Эйнштейна от вспышки сверхновой (фото)

Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Science, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте Калифорнийского университета в Беркли, сообщает Lenta.ru.

В ходе наблюдений в ноябре 2014 года, проводимым с космического телескопа Hubble, астрофизикам удалось получить размноженные изображения сверхновой, расположенной в одном из рукавов спиральной галактики. Это звездное скопление расположено на расстоянии 9,3 миллиарда световых лет от Земли.

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На изображении видна размноженная в результате гравитационного линзирования сверхновая. В качестве гравитационной линзы выступило скопление галактик MACS J1149.6+2223. Оно расположено прямо перед наблюдаемой сверхновой на расстоянии 5,3 миллиарда световых лет от Земли.

Свет от вспышки сверхновой был усилен (по яркости примерно в 20 раз) и размножен (на четыре изображения, сформировавших Крест Эйнштейна) в результате искажения траектории световых лучей сильным гравитационным полем MACS J1149.6+2223.

Как отмечают ученые, наблюдать световые лучи от сверхновой они смогут еще в течение нескольких лет. Компьютерное моделирование, проведенное специалистами, показало, что на Земле астрономы могли видеть Крест Эйнштейна от такой сверхновой 50 и десять лет назад.

Первая гравитационная линза была открыта в 1979 году. Однако до сих пор ученым ни разу не удавалось наблюдать Крест Эйнштейна именно от вспышки сверхновой (ранее он был зафиксирован для квазаров).

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Исследованная сверхновая относится к типу la. Он объединяет группу звезд, возникших после термоядерного взрыва белых карликов и используется в астрономии для определения расстояний до галактик.

Кроме того, ученые полагают, что скопление MACS J1149.6+2223 и его окрестности могут содержать темную материю, а дальнейшие исследования этого участка неба в созвездии Льва помогут пониманию ее природы.