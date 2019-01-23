10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году (видео)

Уже несколько недель в соцсетях распространяется новый тренд - 10yearschallenge.

Новый челлендж заставил пользователей показать свои фото десятилетней давности. Однако за 10 лет изменились не только люди, но и много привычных нам вещей.

Какими были мобильные телефоны в 2009 году и как они выглядят сейчас, в 2019 году?

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В конце 2018 года компания HMD Global представила новый смартфон Nokia 8.1. При этом 10 лет назад популярной была модель Nokia 6700 Classic.

Сейчас самой популярной моделью является флагман Samsung Galaxy Note 9. А вот 10 лет назад компания представила модель Samsung S5230/Star.

Самый свежий свой девайс компания Motorola представила в сентябре, модель One Power. 10 лет назад на пике популярности была модель Motorola Droid.

Новый смартфон iPhone Xs Max компания представила на презентации в сентябре. В 2009 году Apple выпустила одну из первых моделей - iPhone 3GS.

LG – это еще одна компания, чьи телефоны были очень популярны в прошлом десятилетии. В конце 2018 году компания LG выпустила модель V40 ThinQ. При этом 10 лет назад был спрос на модель LG GM750.