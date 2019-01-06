Маск рассказал, когда Dragon-2 полетит к МКС
04:07, 06 января 2019Наука и IT
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Согласно посту Маска, запуск состоится в феврале.
Около месяца осталось до первого орбитального испытательного полета / @NASASpaceflight
Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал, когда американский пилотируемый космический корабль Dragon-2 будет запущен к МКС в беспилотном режиме.
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Об этом он написал на своей странице в твиттере. Согласно посту Маска, запуск состоится в феврале.
«Около месяца осталось до первого орбитального испытательного полета пилотируемого Dragon», — заявил Маск.
Ранее сообщалось, что грузовой корабль Dragon смог пристыковаться к МКС со второй попытки.
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