Маск рассказал, когда Dragon-2 полетит к МКС

Согласно посту Маска, запуск состоится в феврале.

Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал, когда американский пилотируемый космический корабль Dragon-2 будет запущен к МКС в беспилотном режиме.

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Об этом он написал на своей странице в твиттере. Согласно посту Маска, запуск состоится в феврале.

«Около месяца осталось до первого орбитального испытательного полета пилотируемого Dragon», — заявил Маск.

Ранее сообщалось, что грузовой корабль Dragon смог пристыковаться к МКС со второй попытки.