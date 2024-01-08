Пицца "Школьная" в домашних условиях готовится очень просто.

Пышная и сытная пицца "Школьная" знакома всем, кто питался в школьных и университетских столовых. Такая закуска в давние времена стоила до 10 гривен и очень быстро раскупалась. Конечно, с Италией она имела мало общего, но очень полюбилась школьникам и студентам. Если хотите вспомнить вкус детства, то предлагаем приготовить дома пиццу "Школьную" - рецепт доступен даже для новичков в кулинарии.

"Школьная" пицца - рецепт с колбасой и сыром

Ингредиенты:

мука - 500 г;

вода - 250 мл;

яйца - 1 шт.;

сливочное масло - 30 г;

сухие дрожжи - 7 г (или свежие - 20 г);

сахар - 1,5 стол.л.;

соль - 0,5 чайн. л.;

колбаса вареная - 250 г;

твердый сыр - 150 г;

кетчуп, майонез (по вкусу).

По желанию в пиццу можно добавить соленые огурцы, помидоры, лук и другие продукты.

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Сливочное масло и яйцо заранее достаньте из холодильника и нагрейте до комнатной температуры. В большой миске для теста смешайте теплую воду, сахар и дрожжи, оставьте на 10 минут. За это время дрожжи должны активизироваться.

В дрожжевую смесь вбейте яйцо, всыпьте соль и сахар. Постепенно всейте муку, одновременно размешивая тесто руками, чтобы насытить кислородом. В конце вмешайте в тесто размягченное сливочное масло. Замешивайте тесто, пока оно не станет однородным и не начнет отставать от стенок. Муки может понадобиться больше или меньше. Накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на 3 часа. Каждый час обминайте тесто руками.

Разделите тесто на одинаковые кусочки и скатайте шарики. Из указанного количества продуктов получится примерно 8 шариков. Накройте заготовки пленкой и оставьте на 8 минут.

Колбасу нарежьте небольшим кубиком, а сыр натрите на крупной терке. Если используете другие ингредиенты, то их тоже измельчите.

Шарики теста тонко раскатайте скалкой и выложите на выстланный пергаментом противень. Смажьте тесто кетчупом. В центр пицц выложите колбасу и посыпьте сыром, а края оставьте свободными.

Поставьте пиццу в разогретую до 200° духовку и выпекайте 25-30 минут. Готовую пиццу по желанию смажьте майонезом.

"Школьная" пицца без дрожжей

Ингредиенты:

мука - 350 г;

кефир - 200 г;

подсолнечное масло - 1 стол. л.;

сода - щепотка;

соль - щепотка.

В большую миску просейте муку, сделайте углубление посередине и всыпьте соль и соду. Небольшими порциями влейте теплый кефир и постепенно замешивайте тесто. В конце замеса добавьте масло.

Замешивайте тесто, пока оно не станет мягким и однородным. Накройте полотенцем и оставьте настояться на 30 минут. Далее готовьте "Школьную" пиццу по тому же рецепту, что и дрожжевую.

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