Средства предоставят в течение следующих трех лет.

Власти Швеции выделили 50 миллионов шведских крон или около 5,4 миллиона долларов для Украины. Средства будут предоставлены в течение следующих трех лет.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Швеции.

Отмечается, что Швеция вместе с Великобританией, Канадой, Швейцарией и США запустила новый фонд для укрепления устойчивости Украины в условиях конфликта.

"Фонд укрепит устойчивость к российской агрессии на востоке и юге Украины, способствуя улучшению предоставления государственных услуг, расширению диалога и инклюзивному экономическому развитию", - заявила министр по вопросам сотрудничества в целях развития Матильда Эрнкранс.

Указано, что фонд дополнит помощь ООН. Напомним, что в декабре 2021 года в Швеции приняли стратегию содействия региональным реформам в Восточной Европе на период 2021-2027 годов. В документе заложено финансирование в размере 6,6 миллиарда шведских крон или 705 миллионов долларов.

Читайте также Россия начала развертывание полевых пунктов управления войсками в Беларуси Вооружение для Украины

Германия является одной из стран ЕС, которые отказываются предоставлять Украине оружие для защиты от российской агрессии. В частности, 14 декабря 2021 года СМИ сообщили, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через агентство НАТО по поддержке и снабжению.

Кроме того, сообщалось, что эту возможность также блокировали Нидерланды. Однако недавно в Нидерландах изменили свою позицию и заявили, что их правительство открыто к военной помощи Украине в вопросе поставок оборонного вооружения.

30 декабря новая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки оружия Украине. По ее мнению, "дальнейшее военное обострение не принесет Украине большей безопасности". 17 января в Киеве глава МИД Германии заявила, что позиция Германии в вопросе поставки в Украину оружия остается неизменной.

16 января посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в очередной раз призвал Берлин предоставить Украине вооружение. По словам украинского дипломата, нежелание нового правительства Германии поставлять оружие "очень огорчает" на фоне наращивания сил РФ на границе с Украиной.

Читайте такжеВ России заявили, что не видят смысла в новом саммите "нормандского формата"Канцлер Олаф Шольц подтвердил, что правительство Германии не планирует поставлять оружие Украине, но будет пытаться дипломатическим путем отвлечь возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

На днях Германия отказалась выдавать разрешение на запрос своего союзника по НАТО Эстонии о передаче украинской армии оружия немецкого производства.

В свою очередь в Дании заявили о готовности предоставить Украине оружие и другое военное оборудование, если президент России Владимир Путин пойдет на обострение ситуации.

Кроме того, правительство Польши одобрило передачу украинской армии оборонительного вооружения в рамках помощи на фоне угрозы полномасштабного вторжения России.

Вас также могут заинтересовать новости: