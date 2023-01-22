Подоляк назвал Россию "страной нищих".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Российская Федерация способна воевать только со странами, которые не могут дать отпор агрессии.

В микроблоге Twitter он прокомментировал последние жалобы россиян относительно того, что партнеры передают Украине оружие для защиты и освобождения временно оккупированных территорий.

"Гигантская страна нищих, что накопила тонны оружия, напала на гораздо меньшую страну и ноет: "Если бы США, Британия, Европа оружие не давали, тогда мы бы вас быстро..." То есть РФ может воевать только против ультра/маленьких стран, которые исповедуют гандизм, непротивление и не имеют оружия..." - написал Подоляк.

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Реакция России на оружие для Украины

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Олаф Шольц на форму в Давосе сказал, что для окончания войны в Украине Россия должна проиграть.

После этого экс-президент России Дмитрий Медведев назвал участников форума "недоразвитыми политическими тусовщиками" и пригрозил, что проигрыш ядерной державы может спровоцировать начало ядерной войны.

А руководитель Русской Православной церкви Патриарх Кирилл заявил, что желание уничтожить Россию будет означать конец света.

20 января состоялось восьмое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Несмотря на то, что партнеры не смогли единогласно принять решение о передаче немецких танков Leopard 2, известно, что Украина должна получить от союзников значительное количество вооружения.

После "Рамштайна" Медведев написал, что Россию ждут непростые времена.

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