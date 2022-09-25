Во время голосования на "референдуме", оккупанты мониторят количество мужского населения для дальнейшей мобилизации в ряды "ДНР".

Жителей временно оккупированной территории Донетчины путем запугивания и поквартирного обхода заставляют отдавать голоса на "референдуме".

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире информационного телемарафона.

"Псевдореферендум не обошел и временно оккупированную территорию Донетчины. Так же жителей временно оккупированной территории путем запугивания, поквартирного обхода также заставляют, в буквальном смысле этого слова, отдавать свои голоса на этом фейковому "референдуме", - подчеркнул Кириленко.

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По его словам, оккупанты также используют голосования на "референдуме" для того, чтобы узнать количество мужского населения временно оккупированной территории Донецкой области с целью их дальнейшей мобилизации в ряды "ДНР".

"Обычно именно так проходит и уже объявлен диктатором (Путиным - УНИАН) мобилизация... Есть информация, по оперативным данным, что также сразу идет мониторинг по мужскому населению - кто остался, для того, чтобы их также включать в ряды так называемой "ДНР", - отметил Кириленко.

Он добавил, что соответствующими органами Украины были приняты все меры для того, чтобы враг не получил никаких данных из украинской избирательной системы.

"Я знаю, что большой объем работы был проведен спецслужбами и региональными органами главным управлением Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях, чтобы все электронные виды этих списков избирателей были соответствующим образом заблокированы. Но враг понимает, что даже как – то подвести к тому, чтобы даже составить вид какой-то законности или соблюдения норм голосования - это просто нереально в тех условиях, в которых они проводятся. И тем более враг понимает, что люди даже которых запугивают, они не идут на этот шаг. Я уверен, что люди все понимают, и ждут на деоккупацию как Донбасса, так и той части Украины, которая есть сейчас временно оккупированной", - подчеркнул Кириленко.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты запланировали 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Международное сообщество осудило эти намерения Кремля. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Украина созывает срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций через псевдореферендумы. В МИД Украины отмечают, что РФ надо привлечь к ответственности за попытки изменить международно признанные границы Украины.

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