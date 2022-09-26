Производители ракет "Калибр", а также РСЗО "Торнадо", "Град" и "Смерч" не находятся под ограничениями.

Санкции против России не затронули 18 предприятий военно-промышленного комплекса РФ. В этот перечень входят производители ракет "Калибр", а также РСЗО "Торнадо", "Град" и "Смерч" — оружия, с помощью которого оккупанты ежедневно убивают украинцев.

Соответствующей информацией поделились аналитики из группы Trap Aggressor. Она отслеживает санкции, наложенные на РФ, со ссылкой на реестр НАПК.

Список из 18 предприятий ВПК, которые не попали под санкции США, Великобритании и Европейского Союза

АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (производитель ракет "Калибр"). Правда, в США это предприятие есть в списке компаний, которые не допускаются к экспорту. ЗАО "Специальное конструкторское бюро" (производитель РСЗО "Торнадо", "Град", "Смерч", САУ "Нона-СПК" и "Хоста"). АО "Конструкторское бюро "Точного машиностроения имени А. Е. Нудельмана" (производитель ЗРК "Стрела-10"). АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" (производитель ЗРК "Тор"). ООО "Группа импульс" (материнская компания АО "Арзамасский машиностроительный завод", производящего бронированные машины БТР-82, Тигр, Тигр-М, БРЕМ-К). АО "Машиностроительная компания "Витязь" (производитель бронированных машин ДТ-30 "Витязь"). ЗАО "Заволжский завод гусеничных тягачей" (производитель бронированных машин ГАЗ-3344-20 "Алеут"). АО "РС-лизинг" (материнская компания ООО "Научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы", производит БПЛА "Тахион"). ЗАО "Эникс" (производитель БПЛА "Элерон"). АО "Восточная верфь" (производит десантные катера проекта 11770); АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (производитель 120-мм миномета). АО "Научно-производственное объединение русских базовых информационных технологий" (производитель командных пунктов APE-5). ООО "Холдинговая компания "Эго-холдинг" (является материнской компанией АО Научно внедряющее предприятие "Протек", которое производит радар Р-330Ж "Житель"). ПАО "Научно-производственное объединение "Стрела" (производитель радаров "СНАР-10м1", "Зоопарк-1М"). АО "Автомобильный завод "Урал" (производит грузовики и джипы). АО "Брянский автомобильный завод" (производитель шасси к ЗРК "Тор", "Бук", системам ПВО).

"Среди предприятий, к которым не были применены западные санкции, относится и АО "Казанский оптико-механический завод", которое производит радары "Ртуть БМ". Украина 14 мая 2020 года ввела против него санкции сроком на 3 года. ООО "Коммерческие автомобили — Группа "ГАЗ", производящий грузовики, бронированные машины Газ-Тигр, Газ-Тигр-М, не находится под санкциями ЕС, Великобритании и Украины. Санкции против него ввели только США", — отметили аналитики.

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Эксперты также подчеркнули, что компании, которые попали под ограничения, стали производить гораздо меньше оружия. Например, Казанский вертолетный завод имеет в разработке всего 44 геликоптера, хотя еще в 2014 году выпустил 107. А Ульяновский механический завод приостановил производство новых зенитно-ракетных комплексов.

Восьмой пакет санкций против России: что известно

Министры иностранных дел стран ЕС договорились подготовить новые ограничения, касающиеся РФ. Это случилось после объявления президентом страны-агрессора Владимиром Путиным "частичной" мобилизации.

По данным корреспондента "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Йозвяка, ограничение цен на нефть не войдет в восьмой пакет санкций, так как его механизм еще разрабатывается странами G7. Новые ограничения коснутся химикатов, машин, сталелитейной промышленности и лиц, причастных к организации фейковых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины.

Издание Bloomberg сообщило, что среди санкций может быть отключения от SWIFT "Газпромбанка" — последнего российского банка, использующего эту платежную систему.

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