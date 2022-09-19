В Офисе генпрокурора уже расследуется дело о геноциде. Сейчас прокуроры зафиксировали 34 тысячи военных преступлений в Украине.

Привлечь к ответственности российского президента Владимира Путина по делу о геноциде будет сложно, ведь ни одного действующего лидера государства никогда не преследовали по такому обвинению.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в интервью CBS News.

По его словам, полномасштабное вторжение является первопричиной военных преступлений России в Украине, которые подпадают под определение геноцида. Генпрокурор убежден, что Путин санкционировал или знал обо всем, что делали военные под его командованием, но будет непросто доказать эту систему командования до самого высокого уровня.

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"Преступление агрессии является матерью всех этих военных преступлений, геноцида, потому что без агрессии не будет других военных преступлений. И поэтому за преступление агрессии высшее политическое и военное руководство России должно быть привлечено к ответственности и наказано", - подчеркнул Костин.

Он также отметил, что в Офисе генпрокурора уже расследуется дело о геноциде. На данный момент прокуроры зафиксировали 34 тысячи военных преступлений в Украине.

"Когда мы говорим о приоритезации, конечно, те дела, которые мы видим сегодня, военные преступления, совершенные на Харьковщине, в том числе в Изюме, конечно, такие дела являются нашим приоритетом. Тем не менее, у нас есть много дел, которые еще расследуются, которые начались в таких городах, как Буча, Ирпень. И все обстрелы и разрушения всех гражданских объектов в Украине также фиксируются, а затем и расследуются. Мы сейчас видим чудовищное количество потенциальных военных преступлений, совершенных российским агрессором", - отметил Костин.

Он также отметил, что совершение военных преступлений является системным среди российской армии. "И мне кажется, что когда приходит российская армия, они превращают это место в новую Бучу", - отметил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений гражданских людей.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

Как заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, среди тел, которые были эксгумированы на месте массового захоронения в Изюме, 99% с признаками насильственной смерти.

Сейчас эксгумация тел убитых оккупантами людей продолжается. Работа продлится еще почти две недели. Тела погибших на экспертизу везут в Харьков.

По словам Олега Синегубова, эксперты Нацполиции в Харьковской области эксгумировали 59 тел в Изюме. Среди них тела 42 гражданских и 17 военнослужащих.

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