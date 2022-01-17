Нардеп и пятый президент Украины прилетит в Киев рейсом из Варшавы, после чего суд может избрать ему меру пресечения в "угольном" деле.

Сегодня, 17 января, в Украину из Польши возвращается нардеп, лидер "Европейской солидарности", пятый президент Петр Порошенко. Самолет из Варшавы приземлится в столичном аэропорту "Жуляны" в 9:10, а уже в 11 часов Порошенко ждут в Печерском суде для избрания меры пресечения в "угольном" деле.

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Подозрение Порошенко в госизмене: что было ранее

В конце 2021 года стало известно, что Порошенко отправили по почте подозрение в государственной измене. Сам экс-президент на тот момент находился в Польше и записал видеообращение, в котором заявил, что вернется в Украину в январе. В ролике Порошенко уточнил, что находился в Варшаве и планирует встречи с польскими и европейскими политиками. После он также посетил Брюссель.

В ГБР перед этим заявили, что Порошенко проигнорировал следователей, которые пытались вручить ему повестку о вызове в деле про преступную схему поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

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6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко. Имущество, на которое суд решил наложить арест, включает квартиры в Виннице и Киеве, имение в Козине, земельные участки, а также акции частных компаний. Известно, что свои самые ценные бизнес-активы, в том числе и кондитерскую корпорацию Roshen, экс-президент заблаговременно переписал на старшего сына.

Адвокаты Порошенко недавно заявили, что Офис генпрокурора и суд скрывают от общественности существование постановления о задержании их подзащитного для его доставки в суд.

В чем подозревают Порошенко

Уголовное производство против Порошенко расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

По данным следствия, в целом был закуплен уголь на общую сумму около 1,5 млрд грн.

Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

В сентябре-ноябре 2021 года по этому делу сообщили о подозрении народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.