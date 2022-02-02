От моря до моря: почему союз с Британией и Польшей выгоден не только Украине

Украина, Польша и Великобритания обсуждают новый формат международного партнерства. В ближайшее время ожидается документальное оформление нового союза. УНИАН поинтересовался, какие выгоды это может принести Украине и партнерам, а также удастся ли с его помощью решить старые проблемы.

Россия продолжает бряцать оружием возле украинских границ, США волнуются, страны Европы по-разному реагируют на угрозу. И пока та же Германия больше хочет задобрить Владимира Путина, чем помочь Украине противостоять российской армии, другие пытаются минимизировать риски военной эскалации в самом центре Европы.

Так, 1 февраля Украину посетили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер Великобритании Борис Джонсон, чтобы, так сказать, на месте оценить вероятность нападения на Украину и обсудить помощь – военную и экономическую, которую они могут оказать. Одновременное появление в Киеве премьеров двух стран-членов НАТО также связано с подготовкой соглашения о новом малом альянсе.

"Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей. Мы обеспечиваем для нашего государства гарантии финансовой устойчивости", — заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте 1 февраля.

Стратегия малых Альянсов

Еще 21 января глава МИД Великобритании Элизабет Трасс намекнула, что Британия рассматривает возможность создания такого союза вместе с Украиной и Польшей: "Угроза свободы, демократии и верховенства права имеют не только региональный, но и глобальный характер. И поэтому мы должны ответить вместе… Мы укрепляем наше партнерство и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной… Вместе с нашими союзниками мы будем продолжать поддерживать Украину и призывать Россию к деэскалации".

Кроме того, о векторе укрепления Балто-Черноморской оси безопасности, в МИД Украины заявляли еще осенью прошлого года. Идея настолько вписалась в видение внешней политики трех государств, что документальное оформление нового союза не за горами.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркивает, что инициатива создания нового формата партнерства принадлежит Украине и является частью украинской стратегии создания малых альянсов: "Соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черное море, мы создаем новые возможности для наших стран и региона в целом".

Отметим, что Украина уже является частью целого ряда мини-альянсов с близкими по духу государствами: Ассоциированного Трио — с Грузией и Молдовой, Люблинского треугольника — с Польшей и Литвой, а также "Квадриги" — с Турцией.

Еще один шаг к интеграции с ЕС и НАТО

"Мы не можем ждать безопасности и процветания где-нибудь в будущем, когда станем членами ЕС и НАТО. Они нужны нам уже сегодня", — подчеркивает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В связи с этим, такие малые союзы необходимы Украине и несут ряд выгод. Во-первых, позволяют получать помощь и укреплять связи со странами-членами НАТО без присоединения к Альянсу. В то же время, такое партнерство не противоречит стремлению Украины также со временем присоединиться к НАТО.

"Формируется исторический прецедент углубленного сотрудничества со странами НАТО как в рамках Люблинского треугольника, так и союза с Варшавой и Лондоном. Тем, что в союз входят члены НАТО - Польша и Британия, Украина подтверждает тенденцию к формированию субрегиональных альянсов безопасности по смешанному типу. Прообразы таких альянсов у нас уже есть. А сейчас еще и ведутся переговоры с Румынией и Молдовой. Есть предпосылки создания еще одного альянса с Турцией", - отмечает эксперт-международник Юлия Осмоловская.

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По ее словам, такой тип сближения — выигрышный путь для вступления Украины в НАТО. Ведь прямое сотрудничество со странами-членами в вопросах военной безопасности быстрее поможет Украине перенять их систему работы. Кроме того, налаженный режим взаимодействия со странами Альянса еще до вступления в него означает высокое соответствие критериям членства.

"Британия выступает за предоставление усиленной военной помощи Украине. Мы знаем, об отправке инструкторов, о программе ORBITAL, которую британцы намерены развивать. Кроме того, среди британских политиков есть взгляд на то, что, в случае вторжения РФ, в Украину можно было бы направлять и войска НАТО", — говорит Осмоловская.

Во-вторых, такое партнерство дает возможность вести диалог напрямую, минуя глобальные объединения и не учитывая мнения "третьих" сторон. К примеру, по словам эксперта-международника Максима Яли, это открывает Британии и Польше возможности помощи Украине в обход некоторых рамок, которыми эти страны ограничены на уровне НАТО.

"Естественно, в новом союзе не будет никаких ограничителей. В рамках НАТО тридцать государств принимают решение о выделении той же военной помощи Украине. Там есть та же Германия, которую самолеты Британии демонстративно облетали, когда доставляли военную помощь. Сейчас эти угрозы, отказы, либо проволочки устраняются", - отмечает он.

Выгода Британии и Польши

Несмотря на то, что стратегия малых альянсов, в первую очередь, выгодна Украине, главными предпосылками для формирования мини-Антанты стали стремления Лондона усилить влияние в восточной Европе.

"После выхода из Евросоюза Великобритания ищет возможности нового позиционирования в качестве глобального игрока. Поэтому вплетение в вопросы безопасности восточной Европы для нее выглядят интересно. В чем выгода для Британии? Рспространение своего влияния с существенным голосом в вопросах безопасности восточной и даже континентальной Европе", — говорит Осмоловская.

По словам политолога-международника Ильи Кусы, Лондон сейчас пытается занять самую жесткую антироссийскую позицию в Европе, поскольку это место вакантно.

"Германия и Франция относятся к РФ более мягко. На этой базе Британия хочет сблизиться со странами, которые разделяют ее позицию, или ищут альтернативного партнера - как Польша, Литва, Латвия и Эстония", — отмечает он.

Свою игру в этом партнерстве играет и Польша, которая даже больше других наших западных соседей заинтересована в существовании независимой и проевропейской Украины. Ведь в случае, если Владимир Путин продолжит "собирать земли" для воссоздания нового СССР (для этого ему нужна вся Украина), а условный Запад ему в этом не будет препятствовать, именно Польша рискует стать новым буфером между агрессором и Европой. Кроме того, сейчас Лондон представляется для Варшавы альтернативным политический центром влияния в Европе. И усиление влияния Великобритании выгодно Польше.

"По мнению Варшавы, Лондон может балансировать мнение официального Брюсселя. Кроме того, конечно, для Польши важно сохранять именно атлантический вектор, т.е. тесные связи с Британией и США, иногда даже в противовес отношениям с Францией и Германией. Так Польша усиливает собственное влияние и становится страной, связывающей бывший "совок" в восточной Европе, центральную Европу и северную. Это то, чего Польша пыталась достичь с момента развала СССР, с конца 80-х", — говорит Илья Куса.

Актуальная коалиция

Эксперты отмечают, что формирование нового альянса между Украиной, Великобританией и Польшей нельзя откладывать, т.к. помощь от партнеров актуальна для Киева именно сейчас. Кроме того, этот союз – еще один шаг к возможному созданию некоей коалиции всех партнеров Украины в Европе.

"Украине нужно собрать коалицию из стран, которые помогут нам, в случае чего. Хотелось бы, чтобы такая коалиция стран уже существовала. Нам нужно развивать и военное сотрудничество в рамках Альянса УПА — Украина-Польша-Англия, и с румынами, и со всеми, кто готов нас физически поддержать... Допустим, американское оружие, которое сейчас находится в Польше или Румынии. Эти страны должны иметь возможность передать его Украине. Нужно рассматривать такие сценарии. Ведь в случае вторжения, только активное сдерживание смогло бы остановить Путина", — считает директор Центра международной безопасности, политолог Валерий Кравченко.

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Формирование такой коалиции уже не только разговоры. Ведь в ожидании возможного полномасштабного вторжения РФ, для Украины сработал принцип "друг познается в беде". В течение нескольких месяцев много стран четко продемонстрировали, поддержат ли они Украину в конфликте с Россией наверняка, или останутся в стороне и понаблюдают за развитием событий. К примеру, глава МИДа Венгрии предупредил "об ограниченных возможностях поддержки Украины в конфликте" без смены позиции о меньшинствах. А Германия вместо оборонительного вооружения передала только… каски.

Впрочем, по словам Ильи Кусы, о создании стратегического военно-политического союза Украины с Великобританией и Польшей, в прямом смысле этого термина, речь пока не идет.

"Речь не идет о создании союза с юридическими обязательствами трех стран-союзников. Я думаю, это будет соглашение в стиле Люблинского треугольника. Насколько я понимаю, не предполагается создание каких-то конкретных структур. То есть, три страны просто подпишут соглашение об усилении сотрудничества", — отмечает он.

В любом случае на фоне такого партнерства, хочется верить, что помощь окажут и другие. Министр иностранных дел Украины уже анонсировал, что в Киеве может состояться крупное заседание глав МИД стран Евросоюза. И нельзя исключать, что "друзей Украины" станет больше.

Анастасия Светлевская