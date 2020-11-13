От РФ требуют освобождения заложников на Донбассе.

Франция и Германия давят на Российскую Федерацию с целью освобождения украинских заложников из плена на оккупированном Донбассе до 24 декабря.

Об этом заявил советник по вопросам информационной политики украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, обмен пленными - возвращение украинских заложников планируется к Новому году, а допуск представителей Международного комитета Красного Креста к украинским пленным на оккупированном Донбассе - до 15 ноября.

"Это обязательства, которые подписал Путин. Бешеное давление сейчас оказывается на Российскую Федерацию, в том числе с помощью Франции и Германии в "нормандском формате" для того, чтобы допустили", - сказал Арестович.

В то же время, он уточнил, что обмен пленными планируется осуществить до католического Рождества - до 24 декабря.

"Прямо давят, не скрываясь, на Российскую Федерацию, чтобы осуществить обмен", - сказал Арестович.

Вопрос освобождения заложников из ОРДЛО

6 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил во время инспекции КПВВ "Счастье" на Луганщине заявил, что украинская сторона уже согласовала списки для освобождения заложников на Донбассе по принципу "всех на всех" и ожидает ответа другой стороны.

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Автор: Виталий Саенко