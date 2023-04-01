Резников поблагодарил Словакию за переданную ВСУ военную помощь, в том числе МиГ-29.

Министр обороны Алексей Резников провел переговоры со словацким коллегой Ярославом Надем.

Как говорится в сообщении Минобороны, во время встречи министры обсудили несколько вопросов. Среди них: эксплуатация и модернизация артиллерийского оружия; обучение военных ВСУ; расширение программ подготовки для военных специальностей.

"Резников поблагодарил правительство, народ Словакии и Ярослава Надя за военную помощь, в том числе самолеты МиГ-29, которые с другими средствами будут защищать украинское небо", - говорится в сообщении.

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"Мы помним все добрые дела словацких друзей с первых дней полномасштабной вооруженной агрессии РФ и ценим оказанную помощь", - сказал Резников.

Помощь Словакии Украине

С первых дней войны власти Словакии всячески помогают Украине. Страна поставляет вооружение и боеприпасы для ВСУ. А 23 марта стало известно, что Словакия уже передала Украине первые четыре МиГ-29. Всего Словакия пообещала Украине 13 МиГ-29.

Кроме того, 31 марта в Буче премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заявил, что формула мира президента Украины Владимира Зеленского - это единственный мирный план, который надо поддерживать мировому сообществу.

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