Глава словацкого правительства убежден, что Украина выиграет войну.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявляет, что Формула мира президента Украины Владимира Зеленского - это единственный мирный план, который надо поддерживать мировому сообществу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хегер сказал в Киеве на пресс-конференции по итогам Бучанского саммита по справедливости и ответственности за российскую агрессию, в котором приняли участие 47 государств и организаций.

Хегер отметил, что чем сильнее украинцы - тем безопаснее Европа.

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"Каждый день украинцы становятся сильнее благодаря нашей помощи и благодаря их настроенности и решимости выиграть эту войну. И они выиграют эту войну. Они должны выиграть эту войну", - сказал Хегер.

По его словам, все понимают, какое значение имеет эта война. "Украина продемонстрировала большое лидерство и мужество в защите наших ценностей. На самом деле, эта война о нашем будущем - о будущем этого мира", - сказал Хегер.

Премьер Словакии подчеркнул, что надо поддерживать Украину, потому что она является частью Европы, и для того, чтобы жить в свободном и демократическом мире, ценить и уважать свободу и человеческое достоинство, права человека и демократию.

Он сказал, что по этой причине все в Европе стремятся к миру, и Украина - прежде всего.

"Существует только один мирный план - это мирный план Владимира Зеленского. Это мирный план Украины. Это мы должны уважать и поддерживать. Все демократические и развитые страны мира", - заявил Хегер.

Мирный план для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2022 года на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине ее реализовать. Формула мира содержит 10 основных пунктов, в том числе вывод российских войск из Украины и восстановление ее территориальной целостности.

23 февраля 141 страна-член ООН поддержали резолюцию о всестороннем, справедливом и долговременном мире в Украине. В тексте резолюции высказывается настойчивый призыв к России немедленно и безусловно вывести все ее войска с территории Украины. "Против" резолюции проголосовали семь стран и "воздержались" - 32. Страны, выступившие против мира в Украине: Россия, Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Мали, Никарагуа и Сирия.

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