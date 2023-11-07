Один из израильских чиновников сказал, что "если президент Зеленский приедет, его встретят с теплыми объятиями".

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время не поедет в Израиль с рабочим визитом.

Как сообщает Times of Israel, поездка украинского президента сорвалась из-за утечки информации. На днях новость о возможном визите Зеленского попала в прессу и это заставило главу государства скорректировать планы.

СМИ получили подтверждение, что в Израиле ждут визит Зеленского, но точной даты пока никто не знает.

Видео дня

Один из израильских чиновников заявил, что "если президент Зеленский приедет, его встретят с теплыми объятиями".

Зеленский может посетить Израиль

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский мог прибыть в Израиль уже на этой неделе, сейчас продолжаются переговоры между двумя государствами о возможности такого визита.

На днях президент Украины прокомментировал смещение фокуса внимания с Украины на Израиль в мире.

Вас также могут заинтересовать новости: