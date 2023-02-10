Зеленский выразил мнение, что Путин ведет себя как руководитель нацистской Германии Адольф Гитлер во время Второй мировой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы не простят российского диктатора Владимира Путина. Кроме того, большинство стран уже списали его и руководство РФ со счетов.

В интервью SPIEGEL Зеленский выразил мнение, что Путин ведет себя как руководитель нацистской Германии Адольф Гитлер во время Второй мировой войны.

"Украинцы не простят Путина. Да и большинство стран мира уже давно списали нынешнее российское руководство со счетов. Это напоминает мне конец Гитлера: когда он проиграл мировую войну, он все еще продолжал бомбить Лондон. Он сделал это, хотя и не был глупым. Вы просто должны понять: между нами огромная пропасть, как политическая, так и историческая. Это вопрос мировоззрения. И результатом его мировоззрения являются разрушенные территории, пренебрежение международным правом, правами человека, пренебрежение ко всему живому", – объяснил президент.

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По его словам, российского лидера невозможно остановить, "потому что Путин – это дракон, которому нужно есть, чтобы удовлетворить его аппетит, вы даете ему одну страну за другой или, по крайней мере, их части". Он отметил, что в современном мире ни границы, ни океаны не остановят россиян.

Президент вспомнил, как после вторжения РФ ежедневно разговаривал с европейскими коллегами и призвал позвонить Путину и остановить его.

"Я предупреждал: дайте нам много оружия. Я также призвал к применению оружия и санкций в качестве превентивной меры. Если все знали, что Путин собирается вторгнуться в нашу страну, почему они не ввели санкции? Это просто смешно, когда вы все публично выступаете в нашу защиту и при этом хотите обойти санкции или придержать оружие. Я вижу в этом грязную политику: вы знаете, что Россия исторически проигрывает эту войну, но вы все равно отказываетесь помочь Украине на случай, если – с вероятностью в 1% – Россия все-таки одержит победу. Потому что тогда вы сможете сказать Путину: "Ты помнишь? Я тогда немного притормозил!". И это именно то, что мне не нравится в политике: говорить о ценностях, а потом обесценивать их своими действиями", – отметил он.

Война в Украине: актуальные новости

Российские оккупационные войска активизировали наступательные действия на передовой. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, захватчики пытаются наступать на Востоке на пяти направлениях.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что по всей линии фронта в последние дни ощущается эскалация боевых действий. Ситуация ухудшилась на трех основных направлениях в Донецкой области.

В то же время секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Россия попытается добиться как можно больших успехов на фронте к годовщине вторжения - 24 февраля. Однако новой масштабной атаки на Киев не будет, поскольку на это у России уже нет сил.

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