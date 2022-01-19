Балансирующее правосудие. Как вместо домашнего ареста или залога в 1 миллиард Порошенко отпустили

1 миллиард гривень как альтернатива аресту – о такой мере пресечения просила сторона обвинения для экс-президента Украины Петра Порошенко. Цифра может показаться рекордно большой, но в истории Украины были случаи, когда прокуроры просили в полтора-два раза больше, а в результате фигуранты получали… мягкие судебные решения.

В деле о госизмене, рассмотрение которого в Печерском районном суде столицы уже превратилось в шоу, прокуратура просила для экс-президента Украины Петра Порошенко залог в размере 1 млрд гривен.

Сумма только на первый взгляд кажется огромной, особенно, если не обращать внимания, что традиционно, размеры суммы залога, который сторона обвинения может затребовать в качестве альтернативы аресту, обосновываются размером нанесенного ущерба, состоянием политика (речь об имуществе и финансах) и характером уголовного дела.

Впрочем, как показывает украинская судебная практика, это вовсе не означает, что суд полностью встанет на сторону обвинения. Зачастую в судебных решениях цифры в разы, а то и в десятки раз меньше, нежели те, о которых изначально шла речь. Да и в принципе судьи не часто избирают самую жесткую меру пресечения, если ей имеется альтернатива.

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В нынешнем деле Порошенко суд и вовсе выбрал не залог или домашний арест (что было бы логичным ввиду тяжести преступления, в котором обвиняют политика), а личное обязательство. Простыми словами, после несколькодневного шоу, Петра Алексеевича просто… отпустили.

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что "мера пресечения оказалась даже слабее, чем ожидалось".

А по словам известного адвоката, старшего научного сотрудника Института государства и права Николая Сирого, такое решение суда – компромисс.

"Когда начиналось это судебное слушанье, то с одной стороны звучала позиция взятия под стражу и 1 миллиард. С другой стороны, была позиция о полной несостоятельности ходатайства, его рассмотрения, звучало, что нет ни процессуальных, ни материальных оснований. Этим компромиссным вариантом судья как бы говорит, что подозрение, может быть, имеет под собой основание, но причин для применения каких-то серьезных ограничительных мер сегодня он не видит. Ограничительная мера – минимальная", - отмечает он.

Юрист напоминает, что, с формальной точки зрения, в этом большом деле уже принят ряд судебных решений: "Принято решение ограничительной позиции относительно Виктора Медведчука. Принято решение относительно Демчишина, бывшего министра энергетики. Принято решение относительно бизнесмена Сергея Кузяры - сначала его держали под стражей, а затем смягчили ограничительные меры… Встал вопрос - перечеркивать ли их? Если бы было принято решение в пользу защиты Порошенко, те решения подвисали бы. Мы имеем дело с правосудием, которое называется балансирующим. Это не правосудие в понимании общедемократических стандартов. Это правосудие отлагательное. Мы балансируем и откладываем на завтра. Мол, пусть потом кто-то решает".

Чтобы напомнить, как "кто-то потом решает", УНИАН собрал и другие истории, когда ущерб государству исчислялся астрономическими цифрами и, как следствие, такие же суммы залога требовала прокуратура, но результат также оказался далек от ожиданий.

Дело Романа Насирова: с 2 миллиардов до 36 миллионов

Экс-руководителя Фискальной службы Романа Насирова задержали в марте 2017-го года. Невозможно не вспомнить, как подозреваемый жаловался на проблемы со здоровьем, приезжал на заседания суда, укрытый казенным больничным клетчатым одеялом.

Напомним, Антикоррупционная прокуратура считает, что Насиров принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых. Это помогло реализовать "схемы" Александру Онищенко (на тот момент был нардепом, сейчас - в бегах).

Как меру пресечения прокуроры просили для него арест или залог в 2 миллиарда гривен. Именно в такую сумму оценили ущерб, нанесенный им государству. Но решением Соломенского райсуда столицы сумма залога уменьшилась до 100 миллионов.

Жена Романа Насирова внесла деньги, и по сей день - это рекордная сумма, заплаченная за право выйти на свободу. Впрочем, позднее судьи уменьшили залог и вовсе до 36 миллионов, часть денег семье Насировых вернули.

В сентябре 2019 года дело передали в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), поскольку оно - один из крупнейших кейсов НАБУ. Но сейчас никто не берется дать прогноз, когда процесс будет закончен.

Дело Александра Онищенко: с 1,6 миллиарда до 10 миллионов

Не щадила внезапная болезнь и главного фигуранта по так называемому делу беглого Александра Онищенко, бизнесмена Валерия Постного. Его в 2016-м доставляли на заседание суда на больничной каталке.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали расследование дела о хищениях при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргазвыдобування".

По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации завладели 1,6 млрд грн, полученными от реализации газа – отсюда и сумма залога, который просили для Валерий Постного (в САП заявляли, что ему была "отведена роль организатора в составе преступной организации"). Сумму залога неоднократно оспаривали в судах, в конечном итоге она уменьшилась до 10 миллионов.

Важно отметить, что персонажи, о которых мы рассказываем, как правило являются фигурантами нескольких дел, и это вносит большую путаницу. Так, Постный внес залог 10 миллионов, вышел из СИЗО, но его задержали по другому делу и вновь отправили за решетку, на этот раз с правом залога в 50 миллионов.

Последние новости – два года назад "дело Онищенко" было направлено в ВАКС.

Дело о "вышках Бойко". Первый эпизод: от 1,5 миллиарда до 10 миллионов

Для Евгения Бакулина, экс-главы правления НАК "Нафтогаз Украины", сторона обвинения просила в качестве залога 1,5 млрд грн.

Задержали чиновника в 2014 году по подозрению в хищениях в особо крупных размерах. В МВД утверждали, что только по тем уголовным эпизодам ущерб государству оценивался в 4 млрд долларов.

Особого внимания заслуживает его участие в "деле вышек Бойко", к которому мы еще вернемся. Подробности можно прочесть здесь.

Решением суда залог был уменьшен на несколько порядков. Арсен Аваков, который в то время был главой МВД, писал о решении Печерского суда: ""Легко и технично" снижен размер залога с 1,5 миллиарда до 10 миллионов гривен. За 15 минут в совещательной комнате, решением на одном листке".

Бакулин вышел на свободу, стал нардепом. Его дело пытались закрыть, и снова возобновляли. В конце концов, понимая, что депутатская неприкосновенность может и не спасти, подозреваемый бежал из страны.

По сообщениям СМИ, в 2020 году Голосеевский суд Киева вернул прокурору обвинительный акт по Евгению Бакулину "для устранения недостатков". Так что и здесь пока нет прогнозов, когда страна услышит приговор.

Дело Медведчука: 1 миллиард и домашний арест

Для нардепа Виктора Медведука "ставки" повышаются. Весной прошлого года прокуратура просила для него арест или залог в 300 млн в рамках "крымского" дела. Затем, осенью сторона обвинения наставила на аресте или залоге в 1 млрд грн уже по "угольному" делу. По итогу, суд избрал меру пресечения куму Путина в виде домашнего ареста, и эту меру пресечения пока не ужесточил.

Напомним, Медведчук вместе с другим депутатом от ОПЗЖ Тарасом Козаком (последнему также светил арест и залог в 300 млн, но нардеп бежал из Украины) подозревается в незаконной передаче РФ газового месторождения в Крыму; предоставлении российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (про секретное подразделение ВСУ); проведении подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

В "угольном" деле речь идет об участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированном Донбассе. По данным следствия, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР. Российские власти планировали сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить энергонезависимость.

Среди других фигурантов этого дела – бывший президент Украины Петр Порошенко, а также экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин (объявлен в международный розыск).

"Угольное дело": 500 миллионов и домашний арест

Еще один фигурант "угольного" дела – бизнесмен Сергей Кузяра, который считается владельцем трейдинговых компаний, торгующих углем, и которого связывают с семьей Януковича.

По данным ГБР, в ноябре 2014 года Виктор Медведчук привлек к схеме бизнесмена Сергея Кузяру, у которого были связи с представителями "Л/ДНР" и который был хорошо ознакомлен с деятельностью предприятий угледобывающей отрасли на неподконтрольных территориях.

В сентябре прошлого года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал подозреваемого с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен. В декабре прошлого года Киевский апелляционный суд снизил величину залога до 250 млн грн. И, наконец, в январе этого года Печерский райсуд отпустил подозреваемого под домашний арест.

Дело "Кентавров" и "Богданов": 475 и 443 миллиона превратились в 18 и 10 миллионов

12 июля прошлого года все тот же Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 475 млн грн Игорю Павловскому, экс-заместителю министра обороны Украины. В те же дни был арестован глава правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерий Шандра, в его случае залог был - 443 млн гривен.

Следствие установило, что в 2016-2018 годах государством были закуплены боевые катера "Кентавр" производства завода "Кузница на Рыбальском" и санитарные автомобили "Богдан" ненадлежащего качества, чем Украине был причинен ущерб на сумму около 475 миллионов гривен. Кроме указанных выше, подозрение было сообщено еще двум экс-чиновникам Минобороны.

В итоге, через недолгое время, Апелляционный суд Киева снизил размер залога для Павловского до 300 млн гривен, а затем — до 18 млн грн. Похожая история произошла и с залогом для Шандры, здесь конечная цифра - 10 млн. С ноября прошлого года оба подозреваемых на свободе.

К слову, решение по залогу по этому делу выносил судья Алексей Соколов, который сейчас решает судьбу Петра Порошенко.

Дело "вышек Бойко". Второй эпизод: от 450 миллионов до сделки со следствием

В июне 2016 года Генпрокуратура задержала в Киеве бывшего заместителя председателя правления "Нафтогаза Украины" Александра Кацубу, который подозревался в присвоении 449,9 млн грн средств "Нафтогаза" (речь о б уже упомянутом деле "вышек Бойко").

Кацубу арестовали с залогом в 450 миллионов. Но в марте 2017 года он вышел из СИЗО, согласившись на сделку со следствием. По словам прокуроров, Кацуба уплатил 100 миллионов гривен и "дал важные показания".

Отметим, что в 2018 году тогдашний глава ГПУ Юрий Луценко сообщил, что у следователей, которые расследуют закупку по завышенным ценам самоподъемных буровых платформ для "Чорноморнафтогаз", нет прямых доказательств причастности к совершению преступления нардепа Юрия Бойко.

Любопытно, что в феврале прошлого года Кацуба делал селфи с президентом Владимиром Зеленским и писал на своей странице, что готов возвращаться в Украину с ИТ-проектами.

Дело "об угле из ЮАР": 365 миллионов и закрытое дело

И снова об угле. В декабре 2014 года к директору "Укринтерэнерго" Владимиру Зиневичу был применен залог в 365 млн гривен. Практически сразу в апелляционном суде мера пресечения была изменена на домашний арест.

В ГПУ утверждали, что из-за контракта на поставку угля из ЮАР государству был нанесен ущерб в размере более 846 млн грн. Сообщалось, что африканский уголь якобы был некачественным и не горел в украинских ТЭЦ…

История сошла на нет. По сообщениям СМИ, дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Дело "короля контрабанды": с 280 миллионов до 70 миллионов

В начале декабря 2019 года САП просила для одесского бизнесмена Вадима Альперина арест с правом на внесение залога в 280 млн грн. Высший антикоррупционный суд избрал Альперину меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 70 млн грн.

Альперина называли "крестным отцом контрабанды" в Украине. Как сообщал УНИАН, правоохранители приписывают Альперину две схемы. Первая – для уклонения от уплаты пошлин он предоставлял образцы не тех товаров, которые действительно ввозились в Украину. Иногда их стоимость уменьшалась в сотни раз, и таможенники-сообщники закрывали на это глаза.

Схема вторая несколько сложнее, но более прибыльная. Представьте, завозится обувь, стоимость килограмма которой (да, измеряют килограммами), по нормативу, - 1000 гривен. В документах стоимость меняют на 50 гривен и эти бумаги подают на таможню. Таможня, в свою очередь, все равно оценивает пару этой обуви в 1000 гривен. Фактически, Альперин платит налоги в полном объеме. Но хитрость заключается в том, что потом бизнесмен с поддельными документами идет в суд, и там возвращает уплаченные суммы.

Кроме этого, Альперин попал в руки правоохранителей, когда пытался дать 800 тыс долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро Украины.

В итоге, за одессита внесли залог в 70 миллионов, и он вышел из СИЗО.

Ожидается, что в этом году дело Альперина будет передано в суд.

Влад Абрамов