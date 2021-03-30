Верховная Рада приняла постановление об осуждении событий, произошедших 20 марта возле Офиса президента Украины (№5295).
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 237 народных депутатов из 278, зарегистрированных в сессионном зале.
Согласно постановлению, Министерство внутренних дел, Служба безопасности и Государственное бюро расследований должны обеспечить быстрое, полное и непредвзятое расследование, дать юридическую оценку событиям на Банковой.
Отмечается, что, руководствуясь принципом политического равенства граждан перед законом, они должны изучить обстоятельства, сопровождавшие эти события, на предмет организации и/или участия в их реализации любых политических партий Украины и/или связанных с ними лиц.
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Кроме того, МВД, СБУ и ГБР должны определить степень вины участников, организаторов и "заказчиков события" в причинении материального ущерба государственному имуществу Украины, а также обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности.
Еженедельно МВД, СБУ и ГБР должны предоставлять Комитету ВР по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования этих событий.
Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Акция в поддержку Стерненко: что происходило
- 20 марта возле здания Офиса президента на ул. Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко.
- Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и бросили файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания. Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП краской. По предварительным оценкам экспертов, устранение повреждений здания Офиса президента будет стоить примерно два миллиона гривень.
- Протестующие также выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за тюрьмы Стерненко и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова.
- Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что причастные к беспорядкам под Офисом президента во время акции в поддержку Стерненко понесут ответственность за хулиганские действия.
- Полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции в поддержку Сергея Стерненка возле офиса президента Украины в Киеве. По завершению акции полицейские задержали одного из участников - Владислава Гранецкого-Стафийчука (псевдо Влад Сорд). Ему инкриминируют совершение хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия. 23 марта суд избрал Владу Сорду меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
- Также стало известно об объявлении подозрения еще одному участнику акции на Банковой - лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову. Ему инкриминируют ст. 296 ч. 4 "Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений".
- Позже о подозрении сообщили еще одному из участников движения "Гонор" Алексею Белковскому. А сегодня, 24 марта, правоохранители вручили подозрения Евгению Строканю и Давиду Гаджимурадову.
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Дело Стерненко: что известно
23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.
Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.
19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.
Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и незаконном ношении холодного оружия.
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