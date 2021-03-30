Парламент призвал МВД, СБУ и ГБР быстро расследовать и дать юридическую оценку событиям 20 марта.

Верховная Рада приняла постановление об осуждении событий, произошедших 20 марта возле Офиса президента Украины (№5295).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 237 народных депутатов из 278, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно постановлению, Министерство внутренних дел, Служба безопасности и Государственное бюро расследований должны обеспечить быстрое, полное и непредвзятое расследование, дать юридическую оценку событиям на Банковой.

Отмечается, что, руководствуясь принципом политического равенства граждан перед законом, они должны изучить обстоятельства, сопровождавшие эти события, на предмет организации и/или участия в их реализации любых политических партий Украины и/или связанных с ними лиц.

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Кроме того, МВД, СБУ и ГБР должны определить степень вины участников, организаторов и "заказчиков события" в причинении материального ущерба государственному имуществу Украины, а также обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности.

Еженедельно МВД, СБУ и ГБР должны предоставлять Комитету ВР по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования этих событий.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Акция в поддержку Стерненко: что происходило

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Дело Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

19 марта суд в Одессе отклонил апелляцию на приговор Стерненко и оставил его под стражей.

Кроме того, Приморский райсуд Одессы с сентября 2020 года рассматривает дело по обвинению Стерненко в умышленном убийстве Ивана Кузнецова, который напал на него, и незаконном ношении холодного оружия.

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Автор: Татьяна Поляковская