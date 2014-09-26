Пьяные боевики "ЛНР" зарезали жителя Антрацита (запись переговоров)

Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО.

Это преступление было совершено боевиками группы так называемого «Прапора», который непосредственно подчиняется гражданину России так называемому «генералу» Козицину, одному из главарей луганского незаконного вооруженного формирования.

Напомним, за последнюю неделю контрразведка СБУ задержала в зоне АТО трех боевиков, причастных к террористической деятельности, истязаниям и расстрелам мирных жителей.