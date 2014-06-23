В Донецке пророссийские активисты напали на авто Кучмы и Шуфрича
22:53, 23 июня 2014Политика
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Участники пророссийского митинга, в основном пенсионеры, в Донецке совершили нападение на автомобиле экс-президента Леонида Кучмы и «регионала» Нестора Шуфрича, прибывших на переговоры с лидерами террористов в Донецкой ОГА.
В Донецке пророссийские активисты атаковали авто Кучмы и Шуфрича
Как сообщает hromadske.tv, представители охраны т.н. «ДНР» пытались отогнать разъяренных людей, чтобы кортеж покинул территорию возле администрации, поэтому машины смогли поехать.
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Напомним, что по итогам переговоров была достигнута договоренность об обоюдном прекращении огня до 27 июня.
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