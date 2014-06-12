Джемилев впервые прибудет с официальным визитом на Днепропетровщину

На Днепропетровщину впервые с официальным визитом прибудет народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

Об этом УНИАН сообщил советник губернатора Днепропетровской области Борис Трейгерман во время брифинга.

Он отметил, что 17 июня на Днепропетровщине ожидается первый официальный визит народного депутата Украины, деятеля крымскотатарского национального движения, председателя Меджлиса крымскотатарского народа в 1991 - 2013 годах, человека, который подан на Нобелевскую премию мира 2015 - Мустафы Джемилева. По словам Трейгермана, именно он одним из первых выступил за защиту крымского народа и возвращение Крыма Украине. И сегодня бесстрашно продолжает свою борьбу, потому что знает - свобода народа - бесценна.

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«Днепропетровщина тоже стала центром мира и спокойствия в Украине. Игорь Валерьевич Коломойский открыто объявил войну сепаратизму и сделал все, чтобы достичь стабильности и не дать возможность распространения кризиса по всей Украине. Наши два народа, две религии, которые не понаслышке знают о войне и репрессиях, не хотят, чтобы их разделяли по национальному признаку, мы объединимся во имя мира и стабильности в Украине», - отметил Трейгерман.

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Во время визита предполагается подписание Меморандума о взаимопомощи крымских татар и жителей Днепропетровщины в борьбе за мир на Украине. Предполагается, что Меморандум после встречи подпишут председатель Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский и народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

Также предполагается, что Мустафа Джемилев посетит Штаб национальной защиты Днепропетровской области.