ВР планирует обратиться к ООН и заслушать отчет о финансах армии (трансляция)

Сегодня в Верховной Раде будет рассматриваться проект постановления об обращении парламента к Генеральной ассамблее ООН и Совету Безопасности ООН, а во время Часа вопросов к правительству депутаты заслушают отчет об использовании средств на финансирование Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, среди других вопросов в сегодняшней повестке дня - законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении единства судебной практики.

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Кроме того, планируется рассмотреть, в частности, законопроект о внесении изменений в закон “О безоплатной правовой помощи” (о праве на безоплатную вторичную правовую помощь отдельным категориям лиц).

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Также депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в Закон “О приватизации государственного имущества” относительно защиты прав покупателей объектов приватизации в случае возвращения их в государственную собственность.