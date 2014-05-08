В Пенсионном фонде рассказали, что будет с пенсиями на Донбассе

Об этом рассказала Наталия Королевская после встречи с начальником Главного Управления Пенсионного фонда в Донецкой области Олегом Чаусом.

«Я искренне благодарна всем работникам Пенсионного Фонда, местных отделений «Укрпочты», а также «Ощадбанка», которые в таких тяжелых условиях не отказываются от своей работы и мужественно выполняют свои обязанности. Сегодня их слаженная работа очень важна для сотен тысяч пенсионеров региона», - отметила она.

Наталия Королевская также отметила важность работы сотрудников «Укрпочты», которые без страха разносят пенсии и другие социальные пособия даже в самые «горячие» точки области, такие как Славянск и Краматорск.

«Сегодня очень важно, чтобы пенсии выплачивались регулярно, ведь для сотен тысяч пенсионеров востока это единственный источник доходов. Поэтому мы готовы оказывать всяческую посильную помощь, чтобы управление ПФ могло бесперебойно выполнять свои функции и своевременно доставлять пенсии», - сказала она.