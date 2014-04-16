Евросоюз должен ввести против России такие же санкции, как против Ирана - евродепутат
Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский призывает Европейский Союз ввести экономическую блокаду Российской федерации по образцу Ирана за то, что она аннексировала часть территории Украины.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба депутата, отметив, что с таким заявлением он выступил сегодня во время дискуссии в Европарламенте на тему последних украинских событий.
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"Необходимы немедленные санкций Европейского Союза третьего уровня, санкции, которые мы применили против Ирана, а именно экономическая и финансовая блокада", - сказал он.
Депутат, который входит в самой многочисленной партии в ЕС - Европейской народной партии - назвал нынешние события "переломными" для безопасности европейского объединения и для европейской политики "Восточное партнерство".
"Россия реализует военную агрессию в Украину постепенно, используя "тактику салями" - мы должны ее остановить", - подчеркнул он.
Сариуш-Вольский отметил, что основополагающие принципы ООН дают Украине полное право использовать военных для обороны своей территории.
Он также призвал Евросоюз немедленно выслать европейскую миссию наблюдателей на Восток Украины и на границу с Россией так же, как это имело место ранее в Грузии.
"Ставкой является не только Украина, ставка - это европейская безопасность", - заявил депутат, который также представляет польскую партию власти "Гражданская платформа" (РО).