Круг народного доверия Майдана призвал освободить некоторые кабинеты КГГА

Соответствующее заявление было зачитано со сцены Майдана, пишет Украинская правда.

Далее приводим полный текст.

"Круг народного доверия выражает свою обеспокоенность отдельными случаями несогласованности демонстрации оружия и другими средствами активной защиты, случаями незначительных конфликтов.

Мы осознаем, что приведенные факты во многом обусловлены трагическими событиями, которые вместе с Майданом пережила вся наша страна, хронической усталостью и чрезмерными физическими и психическими нагрузками, которые легли на плечи нашего народа.

Тем не менее, описанная выше ситуация требует пристального внимания.

Не менее важным вопросом является обеспечение стабильного управления хозяйства города Киева, что напрямую связано с функционированием административных зданий. Учитывая приведенное, Круг народного доверия обращается к бойцам, командирам, общественным активистам, волонтерам, лично к Дмитрию Ярошу и Андрею Парубию с предложением в кратчайшие сроки:

Провести переговоры с ответственными сотрудниками КГГА на предмет предоставления персонала КГГА доступа к отдельным кабинетам в административных зданиях в центре Киева для обеспечения важнейших функций управления столичным хозяйством.

Созвать совещание полномочных представителей, командиров, общественных активистов, волонтеров Майдана по обеспечению повышения дисциплины и ответственности бойцов и командиров в обращении с оружием и предметами, которые могут быть использованы в таком качестве;

снятие психологического напряжения среди бойцов и командиров, обусловленной физическими и психологическими перегрузками;

организации регулярных тренировок по физподготовке, организации культурной и духовной повседневной жизни и развития бойцов и командиров Майдана.

Исключить открытое ношение оружия и предметов, которые могут быть использованы в таком качестве.

Майдан должен выглядеть, как организованное сообщество. Таким, каким он был до боевых действий".