В Госдуме РФ хотят рассмотреть вопрос упрощенного предоставления гражданства украинцам

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня сказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий, выступая в нижней палате российского парламента по итогам поездки в Крым.

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«Мы должны очень четко, детально, выверено подойти к любому механизму по гражданству и обсуждать это, безусловно, в закрытом режиме. Думаю через несколько дней наш комитет вместе со всеми фракциями в Госдуме, с которыми мы ведем детальные консультации, сможет предложить палате рациональный подход по этому поводу, после предварительного рассмотрения руководством страны в формате Совета безопасности», - сказал Слуцкий.

По его словам, Госдума не должна торопиться и поспешно обсуждать пока не готовые законопроекты. При этом он подчеркнул, что закон должен без каких-то разделительных линий распространяться на всех без исключения жителей Украины.

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Как сказал Слуцкий, Россия обязана подержать «братский народ», при этом не «оголять» Украину и оставлять ее без русскоязычного населения.

Он заявил, что на этой территории столетиями жили русские и русскоязычные, и изменение такого положения будет «на руку» геополитической линии, которую «через Киев проводят стратегические друзья на Западе».