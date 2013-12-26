Главное за день: обзор топ-новостей

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Задержан третий подозреваемый в избиении Черновол - милиция

В рамках расследования уголовного производства по факту избиения журналистки Татьяны Чорновол и согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правоохранители задержали третьего подозреваемого, который находился в розыске. С задержанным проводятся следственные действия - допрос.

Янукович надеется на принятие Радой госбюджета-2014 в январе

Президент Украины Виктор Янукович надеется, что закон о государственном бюджете на 2014 год Верховная Рада примет 16 января. Об этом он заявил на заседании Совета регионов. "Будем надеяться, что он будет принят 16 января. Запишем давайте", - предложил Янукович.

Большинство россиян не одобряют предоставленную Путиным помощь Украине

Решение снизить цену на газ для Украины не поддерживает 56% опрошенных, 30% относятся к нему положительно. Решение предоставить Украине кредит в 15 миллиардов долларов не поддерживает 65% опрошенных россиян, и только 20% относятся к этому положительно.

Дело Черновол переквалифицировали в "нанесение тяжких повреждений"

МВД переквалифицировала уголовное производство в связи с нападением на журналистку Татьяну Чорновил с "хулиганства" на "нанесение тяжких повреждений".

Янукович обещает принимать радикальные решения, в том числе и кадровые

"В следующем году мы будем принимать радикальные решения, в том числе, как я повторяю, и кадровые", - подчеркнул Президент. Он обратил внимание на многочисленные недостатки, которые сегодня существуют в сфере управления государством. В этом контексте он упомянул и о коррупции, и о бюрократических препонах.

В Бразилии из-за сильных дождей погибли почти 40 человек, 48 тысяч - эвакуированы

Сильные дожди, продолжающиеся на юго-востоке Бразилии последние десять дней, привели к гибели по меньшей мере 38 человек.

S&P прогнозирует повышение рейтинга Украины с "негативного" ​​до "стабильного"

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's Ratings Services подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на уровне «В-», повысив одновременно прогноз до «стабильного» с «негативного».

Путин в десятый раз стал политиком года в России

Политиком года в 2013 году снова стал президент России Владимир Путин, на втором месте по популярности - глава Минобороны Сергей Шойгу, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. По словам гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, политиком года 44% опрошенных назвали Владимира Путина. На втором месте - Сергей Шойгу (8%), замыкает тройку глава МИД РФ Сергей Лавров.