Янукович обещает принимать радикальные решения, в том числе и кадровые

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович сказал на заседании Совета регионов.

“В следующем году мы будем принимать радикальные решения, в том числе, как я повторяю, и кадровые”, - подчеркнул Президент.

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Он обратил внимание на многочисленные недостатки, которые сегодня существуют в сфере управления государством. В этом контексте он упомянул и о коррупции, и о бюрократических преградах.

“Если все вместе взять, мы считаем это все своеобразным саботажем”, - сказал Президент.