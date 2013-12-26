Янукович обещает принимать радикальные решения, в том числе и кадровые
18:33, 26 декабря 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович обещает принимать радикальные кадровые решения в следующем году
Янукович обещает радикальные решения
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович сказал на заседании Совета регионов.
“В следующем году мы будем принимать радикальные решения, в том числе, как я повторяю, и кадровые”, - подчеркнул Президент.
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Он обратил внимание на многочисленные недостатки, которые сегодня существуют в сфере управления государством. В этом контексте он упомянул и о коррупции, и о бюрократических преградах.
“Если все вместе взять, мы считаем это все своеобразным саботажем”, - сказал Президент.
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