Янукович надеется на принятие Радой госбюджета-2014 в январе
Президент Украины Виктор Янукович надеется, что закон о государственном бюджете на 2014 год Верховная Рада примет 16 января.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Совета регионов.
“Будем надеяться, что он будет принят 16 января. Запишем, давайте”, - предложил Янукович.
Как сообщал УНИАН, 23 декабря Янукович провел совещание с премьер-министром Николаем Азаровым и председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком по вопросам принятия госбюджета на 2014 год и выполнения социальных обязательств в рамках бюджета 2013 года.
Янукович подчеркнул важность скорейшего принятия бюджета на 2014 год и высказался за целесообразность продолжить парламентскую сессию и на этой неделе «не отдыхать, а работать». «Так мы всегда делали, кстати. В последнюю неделю перед Новым годом мы принимали бюджет», - отметил он.
20 декабря Рыбак закрыл заседание Верховной Рады и напомнил, что следующее заседание состоится 14 января 2014 года.