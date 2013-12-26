Янукович надеется на принятие Радой госбюджета-2014 в январе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Совета регионов.

“Будем надеяться, что он будет принят 16 января. Запишем, давайте”, - предложил Янукович.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Янукович провел совещание с премьер-министром Николаем Азаровым и председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком по вопросам принятия госбюджета на 2014 год и выполнения социальных обязательств в рамках бюджета 2013 года.

Янукович подчеркнул важность скорейшего принятия бюджета на 2014 год и высказался за целесообразность продолжить парламентскую сессию и на этой неделе «не отдыхать, а работать». «Так мы всегда делали, кстати. В последнюю неделю перед Новым годом мы принимали бюджет», - отметил он.

20 декабря Рыбак закрыл заседание Верховной Рады и напомнил, что следующее заседание состоится 14 января 2014 года.