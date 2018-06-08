Круглый стол «План действий для страны»: Власть и оппозиция должны пойти навстречу друг другу (видео)

Для участия в круглом столе были приглашены лидеры общественного мнения, которых определили пользователи путем голосования на сайте. В течении четырех дней за кандидатов было подано более миллиона голосов. По факту, этот круглый стол стал прецедентом такого рода, когда участников дискуссии выбирали непосредственно пользователи.

По словам руководителя Группы 1+1 медиа Александра Ткаченко, который выступил в роли модератора дискуссии, задача этого круглого стола – помочь Украине найти пути выхода из той кризисной ситуации, в которой оказалась страна. «Для этого мы пригласили самых уважаемых людей нашей страны принять участие в таком обсуждении. За этим столом нет политиков, зато есть представители церкви, писатели, журналисты. Есть представители местного самоуправления, есть ученые. И мы верим в то, что в таком диалоге наше общество получит план действий, который не смогут проигнорировать политики», - отметил Александр Ткаченко.

Первым участником дискуссии стал мэр Донецка Александр Лукьянченко, который подключился к круглому столу в режиме телемоста. Со слов мэра, на сегодняшний день главная задача как для власти, так и для оппозиции – это поиск компромисса и путей выхода из того тупика, в котором оказалась вся страна. Возможность компромисса есть, и для этого обе стороны должны сделать шаг навстречу.

Коллега Лукьянченко, мэр Львова Андрей Садовый, в свою очередь, считает, что«и у власти, и у оппозиции должен возобладать инстинкт самосохранения. Но вначале надо освободить задержанных участников мирных митингов».

Содидарен с господином Садовым писатель и общественный деятель СергейЖадан – он считает, что первыми шагами должны стать две вещи: «Важно убрать из столицы сотрудников спецподразделений и освободить людей, оказавшихся под следствием после событий 1 декабря».

Издатель Иван Малкович и вовсе назвал последние события на Майдане Независимости «кровавой увертюрой к Таможенному союзу». «Кровавая увертюра, которая разыгралась 30 ноября и 1 декабря, продолжается... И эта увертюра к Таможенному союзу», - сказал он.

В свою очередь, современный украинский философ, доктор философских наук, профессор, академик НАНУ Мирослав Попович предостерег обе стороны от эскалации конфликта. Он отметил, что вокруг Украины существует немало «тех, для кого мы уже расколоты». «Но нам всем следует понимать, что действовать в разрешении конфликта необходимо с точки зрения национальных интересов страны. Сегодня мы должны решать проблемы за столом переговоров, иначе Украины не станет», - сказал он.

Генеральный директор агентства «Интерфакс-Украина» Александр Мартыненко,сказал, что «стороны должны одуматься и понять, что они несут ответственность за будущее страны и поэтому взять паузу, обьявить перемирие: оппозиция должна пообещать не захватывать новые помещения, власть убрать войска и не применять силу и только после этого возможен диалог во избежание раскола страны».

Священнослужитель Украинской православной церкви (Московского Патриархата), предсатвитель митропоплита Сабодана - протоиерей Георгий Коваленко, по словам которого «Украина — это большая семья, а в основе любой семьи лежит любовь». Также протоиерей высказал единую позицию всех церквей Украины, который призвали все противоборствующие стороны отказаться от применения насилия. Также митрополит Владимир через своего представителя призвал всех молиться, обращаясь к Богу.

Кардинал Любомир Гузар особо подчеркнул, что разрешить ситуацию можно только с помощью диалога. «Необходимо говорить искренне, откровенно, говорить ответственно, быть готовыми свои слова подкрепить действиями... Мы должны смотреть с надеждой в будущее, не бояться. Мы должны быть полны надежды, даже если для осуществления того, чего мы хотим, еще нужно потерпеть», - сказал он.

В поддержку такого мнения выступил и градоначальник Винницы Владимир Гройсман. «Мы должны сказать «Нет» насилию... Необходимо осудить любой порыв силы с любой стороны и найти решение, в какой бы площади оно не лежало. Эскалация конфликта — это потери для нашей страны, чего допустить нельзя», - подчеркнул мэр. Солидарен с Владимиром Гройсманом и академик Борис Патон, который также заявил о необходимости поиска путей примирения и компромисса.

В тоже время, некоторые участники были настроены гораздо более решительно. Так, экономист Александр Пасхавер прокомментировал ситуацию следующим образом: "Я бы предложил стандартный путь поведения вменяемой власти в случае массового народного недовольства: отставка правительства и досрочные парламентские выборы. До выборов Янукович назначает переходного премьера и ключевых министров, согласованных с основными силами.

Параллельно работает круглый стол власти, оппозиции и гражданского общества с обязательным включением студенчества как самостоятельной силы."

Неожиданным стало выступление руководителя «Студии «Квартал-95» Владимира Зеленского, который отметил, что большинство ответов на текущие вопросы и вызовы находятся в Конституции Украины, которая закрепляет права и свободы гражданина Украины – право на мирные собрания, на свободу слова, на уважение чести и достоинства. Соблюдения этих норм позволит ситуации находиться в мирном правовом русле, уважая права граждан на отстаивание собственного мнения и своей гражданской позиции.

Александр Ткаченко резюмировал: Сегодня мы услышали несколько вещей, которые объединяют всех – это перемирие, это необходимость проведения диалога, это освобождение людей, которые невинно пострадали, но самое главное – это необходимость услышать друг друга и сделать цивилизованный выбор из ситуации которая сложилась».

Напоследок Александр Ткаченко сообщил, что сегодняшний круглый стол «План действий для страны» стал первым в цикле подобных мероприятий. Телевизионная служба новостей ТСН и информационное агентство УНИАН намерены проводить такие круглые столы ежедневно для поиска путей выхода страны из нынешней ситуации.