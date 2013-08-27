Посол США выразил свою позицию украинскому министру
23:29, 27 августа 2013Политика
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Посол США в Украине Джеффри Пайетт заявляет о поддержке американским правительством курса Украины на европейскую интеграцию.
Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.
Кожара поздравил Пайетта с назначением и пожелал успехов в работе на новой должности.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в политической и торгово-экономической сферах.
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