Посол США выразил свою позицию украинскому министру

23:29, 27 августа 2013
Политика
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Посол США в Украине Джеффри Пайетт заявляет о поддержке американским правительством курса Украины на европейскую интеграцию.

Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.

Кожара поздравил Пайетта с назначением и пожелал успехов в работе на новой должности.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в политической и торгово-экономической сферах.

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