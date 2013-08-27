Посол США выразил свою позицию украинскому министру

Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Украины Леонидом Кожарой, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.

Кожара поздравил Пайетта с назначением и пожелал успехов в работе на новой должности.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности в политической и торгово-экономической сферах.