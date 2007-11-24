Ющенко и высокопоставленные чиновники посадили Калиновую рощу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и другие высокопоставленные должностные лица на Днепровском спуске в Киеве посадили кусты в Калиновой роще в память о жертвах Голодомора 1932-33 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО сажал кусты калины вместе с членами своей семьи.

Также в мероприятии принимали участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ, временно исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, народные депутаты Раиса БОГАТЫРЕВА, Юрий ЛУЦЕНКО, Вячеслав КИРИЛЕНКО, министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, бывший Президент Украины Леонид КУЧМА, патриарх Украинской православной церви Киевского патриархата Филарет.

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО прибыла на мероприятие с опозданием на 10 мин., но участия в нем не приняла, постояв немного на обочине склона, уехала.

Поднявшись по склону вверх, на котором высажены кусты калины с надписями населенных пунктов со всех регионов Украины, где указано количество людей, погибших во время Голодомора, В.ЮЩЕНКО в беседе с мэром Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и столичными архитекторами отметил, что часовня, которая уже построена, и памятник станут первым этапом сооружения мемориального комплекса в память о жертвах Голодомора.

Говоря о Голодоморе 1932-33 гг., глава государства отметил: «Геноцид – это утраченные язык, культура, генофонд нации. Но сам факт, что мы уже об этом говорим, - это большое дело».

*** Калиновая роща на Днепровском спуске в Киеве была заложена в 2005 году. Здесь же планируется установить мемориал в память о жертвах голодоморов.