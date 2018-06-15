Неделя в цифрах

1-ое место занял украинец Сергей Семенов на Чемпионате Европы по биатлону в болгарском Банско.

2-ю сессию Верховной Рады Украины 7-го созыва открыл спикер Владимир Рыбак после двух недель блокирования работы парламента оппозицией.

3 гривны 20 копеек составляет экономически обоснованная стоимость проезда в Киевском метрополитене по мнению заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Руслана Крамаренко.

3,3 – во столько раз увеличились убытки металлургической отрасли Украины по итогам 2012 года. Таким образом, по предварительным данным, они составляют 13,7 млрд грн.

11,1% составил спад промышленного производства за первый месяц 2013 года по сравнению с декабрем прошлого года.

40 тонн мяса птицы украинского производства не пропустила Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ, ссылаясь на некие нарушения стандартов.

45 вопросов смогли задать Президенту Виктору Януковичу за 4 часа прямого эфира граждане страны и журналисты во время телевизионного проекта "Диалог со страной".

93% заведений ресторанного хозяйства выполняют закон о запрете курения, вступивший в силу 16 декабря прошлого года.

339 парламентариев отдали голоса за закон о персональном голосовании в Верховной Раде, запрещающим пользоваться карточкой отсутствующего депутата.

30 000 подписей киевлян собрала фракция «УДАР» в Киевсовете за увольнение руководителя «Киевавтодора» Георгия Глинского.

57 700 украинцев пополнили армию безработных в январе этого года. Таким образом количество официально зарегистрированных безработных в январе 2013 года выросло по сравнению с декабрем 2012 года на 11,4% – до 564,5 тыс. человек.

1 400 000 кв. м. составила общая площадь ям на автомобильных дорогах по всей Украине.

110 000 000 гривен, выделенных на борьбу с безработицей, прикарманили служащие Государственного центра занятости.

166 437 638 гривен задекларированного дохода сделали Бориса Колесникова самым богатым депутатом в парламенте 7-ого созыва. Второе место, по данным общественной организации Опора, занимает Петр Порошенко с доходом около 87 миллионов гривен.

1 710 000 000 гривен – такова сумма активов группы «МАКО» по результатам 2011 года, обнародованная старшим сыном президента Украины Александром Януковичем.

5 068 600 000 гривен (634,1 млн долл. США) заплатило Министерство финансов Украины Международному валютному фонду по обязательствам программы stand-by 2008-2009 гг.