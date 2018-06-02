Неделя в цифрах

4 гривны и 4 бутылки пива вынесли из магазина в Енакиево (Донецкой области) два школьника, угрожая пневматическим пистолетом.

8 голосов дали депутаты Партии регионов за декриминализацию статьи 364 и 365 Уголовного Кодекса Украины, по которым осуждены экс-премьер Юлия Тимошенко и бывший министр внутренних дел Юрий Луценко. Всего «за» насобиралось 161 из 226 необходимых голосов.

13 угольных предприятий будут выставлены на продажу весной этого года. Об этом сказано в приказе №1004, опубликованном на сайте Минэнерго.



48% украинцев хотят видеть свою страну в составе Европейского Союза. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного совместно Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

256 обращений получили народные депутаты шестого созыва за время последней сессии. Чаще всего избиратели жаловались председателям фракций и комитетов Верховной Рады Украины на ненадлежащее обеспечение законности и охраны правопорядка, реализации их прав и свобод.

3200 евро – приблизительная покупательная способность украинцев в 2013 году согласно исследованию международной компании GFK, которая проанализировали возможные расходы в этом году в 42 европейских странах. Таким образом, Украина вошла в девятку самых бедных государств Европейского континента.

720 человек составил увеличенный штата секретариата Кабинета министров. Увеличение – на 70 человек – состоялось в то время, как в Украине продолжается административная реформа, главная задача которой – сократить общую численность госаппарата.

Последнее расширение штатов произошло за счет создания трех служб вице-премьер-министров, службы министра Кабинета министров и увеличения аппарата главы правительства.

20 000 000 долларов (около 160 000 000 гривен) заплатил футбольный клуб «Шахтер» за лидера харьковского футбольного клуба “Металлист” – бразильского нападающего Барселлоса Фреда Тайсона.

349 100 000 гривен составила ориентировочная убыточность «Киевского метрополитена» в 2012 году.

618 000 000 долларов (почти 5 000 000 000 гривен) заплатил «Нафтогаз Украины» «Газпрому» за полученный в декабре газ. Цена природного газа для компании в 4-м квартале составляла около 430 долларов за тысячу кубометров.

941 000 000 долларов (около 7 528 000 000 гривен) переслали домой украинцы, работающие за рубежом, только за третий квартал 2012 года, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2011 года, однако значительно меньше, чем за II квартал 2012 года, когда в Украину перевели почти 1,5 миллиарда долларов (примерно 12 млрд гривен).

1 200 000 000 долларов (приблизительно 9,6 млрд гривен) инвестировал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 35 украинских проектов в 2012 году. 71% средств был предоставлены частным компаниям, 29% - на проекты в государственном секторе.

25 245 000 000 долларов купили украинцы у банков в 2012 году, потратив на это более 200-т миллиардов гривен. Продали 15,058 миллиардов долларов. Показатели купли/продажи – на 20% и 18% соответственно меньше прошлогодних.

346 000 000 000 гривен составили (по оперативным данным) доходы общего и специального фондов Государственного бюджета Украины в январе-декабре 2012 года (с учетом собственных доходов бюджетных учреждений и субвенций), что на 31,4 млрд грн (или на 10%) больше показателя 2011 года, но все равно меньше запланированного объема поступлений – 372,331 млрд грн.

Собирала цифры Анастасия Береза