Герман прогнозирует, что барьер для региональных языков поднимут до 20-30%

Об этом заявила в пятницу в интервью радиостанции "Эхо Москвы"советник украинского президента Анна Герман, пишет РИА "Новости".

В соответствии с новым законом, который вступил в силу в эту пятницу, русский язык получает статус регионального там, где он является родным как минимум для 10% населения, а это 13 из 27 административно-территориальных единиц Украины.

Герман, которая возглавляет управление по гуманитарным и общественно-политическим вопросам администрации президента, назвала закон "поспешным, очень сырым и противоречащим многим другим актам и законам". По ее словам, первые поправки в закон могут быть рассмотрены Радой уже в сентябре.

"Уровень (необходимый для придания языку статуса регионального) нужно поднимать с 10% до 20-30%. Кроме того, необходимо убрать первую часть из формулировки "можно использовать вместо языка или одновременно с ним", - заявила советник украинского президента, пояснив, что языки должны сосуществовать, а не исключать друг друга.

"Это те изменения, о которых мы говорили на встрече с президентом. Они могут быть приняты в будущем, в частности в сентябре", - сообщила Герман.