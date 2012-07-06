Защитникам украинского языка снова запретили митинговать в центре
16:52, 06 июля 2012Политика
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Представителям митингующих возле Украинского дома в Киеве вручили очередное решение суда о запрещении проведения акции.
Очередное решение суда вручили представителям митингующих
Как передает корреспондент УНИАН, в этот раз исполнительная служба ознакомила с соответствующим решением суда депутата Тернопольского областного совета Степана Барну.
Как заметил народный депутат Андрей Парубий, аналогичное решение вчера получил и он. По его словам, никто из протестующих не ставит своих подписей под этими решениями.
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