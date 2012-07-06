Защитникам украинского языка снова запретили митинговать в центре

Как передает корреспондент УНИАН, в этот раз исполнительная служба ознакомила с соответствующим решением суда депутата Тернопольского областного совета Степана Барну.

Как заметил народный депутат Андрей Парубий, аналогичное решение вчера получил и он. По его словам, никто из протестующих не ставит своих подписей под этими решениями.