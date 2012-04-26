Столичные чернобыльцы начали получать одноразовую помощь

Материальную помощь чернобыльцам от столичной власти выплачивают в отделениях Укрпочты. Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Напомним, что согласно распоряжению председателя КГГА Александра Попова, одноразовую адресную материальную помощь получат 4 тысяч 319 киевлян, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС. В частности, дети с инвалидностью, которая связана с катастрофой, и пострадавшие дети-сироты получат по 200 гривен. Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, инвалиды I группы, а также вдовы и вдовцы ликвидаторов получат по 250 гривен.

Кроме, того, одноразовую адресную материальную помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований начнут выплачивать уже 3 мая.

Согласно распоряжению председателя КГГА Александра Попова лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат 1500 грн.

1000 грн. выплатят лицам, которые участвовали в героической обороне Киева и которым присвоен статус «участника народного ополчения». Также 1000 грн. получат инвалиды войны I группы, 900 грн. - инвалиды войны II группы и 800 грн. - Инвалиды войны III группы, в том числе участники военных конфликтов из числа малолетних узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания. Участникам боевых действий, бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания выплатят 500 грн.

200 грн. получат вдовы Героев Советского Союза и члены семей погибших военнослужащих и жены (мужья) умерших инвалидов войны, участников боевых действий, жертв нацистских преследований, участников войны, которые при жизни были признаны инвалидами, и участникам войны. Также 200 грн. выплатят участникам войны, бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания.