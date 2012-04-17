В Ривне на улице Петлюры будут принимать заявки на польские визы

Как передает корреспондент УНИАН, центр открыт в помещении нового бизнес-центра на улице Петлюры, 22.

Как отметил во время открытия посол Республики Польша в Украине Генрик Литвин, это уже 9-й визовый центр, открытый в Украине в последнее время, а всего их будет 14.

По словам посла, необходимость в открытии таких центров возникла потому, что польские консульства работают с большой нагрузкой. В частности, в 2011 году они выдали гражданам Украины более 600 тыс виз, что составляет такое же их количество, сколько выдали все страны Шенгенской зоны вместе.

Кроме того, новые call-центры улучшают условия получения виз для украинцев. «Мы заинтересованы в том, чтобы были соответствующие условия для граждан Украины в получении польских и шенгенских виз», - отметил Г.Литвин.

Также, по словам посла, скоро в Украине появится восьмое Генконсульство Польши, оно будет открыто в Донецке. Сейчас в Украине уже действуют Генконсульства этой страны в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Севастополе, Луцке и Виннице.

В церемонии открытия центра приема виз также приняли участие глава облгосадминистрации Василий Берташ, председатель облсовета Юрий Кичатый, городской председатель Ривне Владимир Хомко.